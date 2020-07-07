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12星座7月運勢！射手改變髮型幫人際加分、牡羊工作能量爆發

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本月除了金星會在24日恢復順行之外，其他主星皆處於逆行狀態。主星逆行意味著停滯，建議重要的計畫若沒有把握需要再觀望。另外，既定的案子要謹慎推動，別操之過急，過去管用的點子或方式，這次可能失效。

本月4日的摩羯座滿月日食，可能揭露真相，逼迫人們做出決定。8日水星角沖火星，建議不要倉促下決定，臨時起意的事情結果都不好。14日太陽對沖木星，適合沉潛反省。20日有巨蟹座新月，這次的新月帶來壓力，因為新月的位置與土星與太陽不佳，所以要當心責任太大身心俱疲，做不來的事情不要逞強。另外，這次的新月也意味著變化，很多以為勝券在握的事情可能出現轉折，切莫大意。本月的好日子有12日的太陽三分海王星，活力滿點的一天，貴人出手能幫你加碼得分。另外22日的水星六分天王星也是好日子，可加持創意，提案或腦力激盪都能有收穫。27日水星與火星也能助你一臂之力，社交與工作都能發光發熱，表現亮眼。

摩羯座

本月愛情方面狀況明朗，退場時機若已明確，就不要再猶豫，所有問題這回一次面對不要逃避。12日之後水星恢復順行，事業或婚姻都能獲得一些能量，不過合約與婚事的安排要多費點心，阻礙雖然變小，但助力仍有限。單身的你，主動告白示愛有收穫，保持溝通管道暢通，人際關係與感情困難都能排解。整體而言，本月宜守代攻、不要強出頭。

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水瓶座

本月有機會做到新案子，建議不要急著表現，好好準備再行動，把實力留到8月。這個月狀況慢慢穩定，壓力會緩減許多，有進修打算可以行動，為明年準備。開銷開始減少，重新檢視理財與投資計畫正是時候。而創業或謀職面試也都有好運。愛情運暢旺，單身者多參加社交活動將有收穫，舊愛回鍋這次感受不同。有伴的人感情升溫，信任能強化彼此關係。

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雙魚座

本月桃花運不錯，單身的雙魚可以把握機會。親子關係也好，建議可以與家人多互動出遊。金星恢復順行，收入頗豐，收款也變得容易，想要談加薪可以於本月最後一週行動。然而自己創業的你可能得投入更多錢，記得慎選合夥對象，任何開銷都要再三檢視。風險會帶來比較高的獲利，但要確保自己有足夠的籌碼。跳槽到新產業或進修都會有收穫，但要有耐心。

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牡羊座

本月很多之前不明白的事情會逐漸明朗，幫助牡羊修正目標。所有的挫敗都會讓你變得更成熟，帶來更多智慧，所以付出不會白費。土星與天王星明年會帶來重整的力量，讓你無法繼續躲在舒適圈裡，現在就是做好準備的時機。水星與金星相繼順行之後，社交生活逐漸精彩。現在的你充滿自信且競爭能量爆發，愛情與工作運勢都好，目標手到擒來。金錢方面本月開支多，花錢要理性。

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金牛座

本月底金星恢復順行，案子可望啟動，能主動要求加薪或加入新團隊，現在也是改頭換面的好時機，月中後行動最好。這是貴人多的一個月，建議先把心力放在有把握的事情上，創業可月底行動較好。你的事業未來三年內會出現大變化，所以現在就要開始調整自己的步調，進修、重整財務與人際關係。戀愛方面要務實評估狀況，不能感情用事。

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雙子座

雙子座最弱的器官是肺，本月要特別注意肺部保養。本月4至5日是重新規劃版圖的大好時機，若要結束合夥關係也趁現在。接著可以期待知名度提升，為雙子們帶來人氣，感情方面也將有斬獲。慈善義舉帶來福報與貴人，尤其24日金星恢復順行之後，財運也會好轉，正財與偏財都能受惠，加薪與抽獎都能交好運，加上工作只要努力便可名利雙收。

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巨蟹座

上個月的日月食助你掙脫舊有的框架，如果有被賦予機會與責任，表現相當亮眼。本月建議強勢一點，人善被人欺，一味退讓不會帶來想要的正義。職場許多爭鬥，未必看得到真相，不過接下來事業成就將起步，之前努力的巨蟹們，感受會更明顯。工作方面，謀職面試運氣好，也可以參考創業。到了本月中旬至八月運勢最旺，12日之後重要案子可簽約。

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獅子座

本月開銷變多，雖然收入也不少，但財務管理還是要加把勁。跟金錢有關的事情都要親力親為，花錢也要理性才能守財。從上個月到本月初，生活會出現劇烈改變，可能與長期合夥的伴侶分道揚鑣，工作與人際關係需要調適。另外，可能結束戀情，後續的心情衝突要有準備。水星順行後，還會有機會遇上新對象，也可能吃回頭草。職場的衝突多，建議低調處理紛爭，盡量不要得罪他人。

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處女座

本月工作機會變多，專業表現也會受到重視，事業大放異彩。職場上有貴人相助，現在可以轉換工作跑道，創業或面試與進修也能獲得好機會。上個月的日月食，可能會意外揭露感情隱藏的問題，如不忠、曖昧與謊言，若要終結這段關係，考慮清楚，月中之後再行動較好。此外，單身的處女可能會意外介入他人關係，要小心。莽撞行為造成的危險結果不可大意。

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天秤座

從現在起一直到8月初，天秤的人氣旺且魅力十足，感情可主動。忙碌是本月的寫照，水星與金星順行後，將讓你更喘不過氣，記得適時釋放壓力，運動或找朋友傾吐都行。最近會面臨極大的改變，強迫你離開舒適圈，本月的美好都暗藏危機，建議凡事檢視再三、不要倉促行動，同事也可能會給你帶來麻煩。此外不要急著簽合約，不確定的案子先觀望，月中之後再行動也不遲。

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天蠍座

本月在財運方面，收入會變多，收穫也有可能是金錢以外的東西。冥王星與木星的相位對其他星座不利，但唯獨天蠍例外，本月可能被挖角，創業也可獲利。將會變得更加忙碌，有機會做到大案子，水星帶來效率。總之工作運大好，自信與專業能為你的表現再加分，踏出舒適圈收穫會更多。愛情重新拿回主控權，月中之後會更明朗，但若還是沒把握，建議不要倉促行動。

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射手座

海王星從本月22日開始逆行，直到入冬，這段期間請對家人多點體諒，可減少對立與糾紛。本月將被迫做出決定，調整自己的生活步調與對未來的計劃。24日金星順行之後，可剪髮或改變造型，為工作、愛情與人際運加分。感情方面，告白與婚禮計畫都會順利，過去的阻力都會消失。財運強強滾，重要計畫結案後入帳可觀。這是創意噴發的一個月，跳脫框架思考會有大突破。

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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