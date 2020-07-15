fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

>

▲雙丸子頭 。（圖／翻攝自IG@蔡依林、楊丞琳）

夏天正是最適合綁丸子頭的季節，從最近頻頻看到許多女星都換上雙丸造型，就知道俏皮可愛的雙丸子風潮又回來了！

雙丸變化更多元

今年髮髻造型和往年相比更加多樣化，不論是簡單俐落的單顆丸子，或是充滿孩子氣的雙丸子、三丸子頭都很流行，各式花樣讓人人都能百變發揮，其中女星出鏡率最高的就是雙丸子頭了，包括昆凌、蔡依林，韓星如：太妍、女團ITZY的Yeji禮志等人。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

薇舍專業造型沙龍髮型師Queenie分享到，往年丸子頭造型重視蓬鬆感和渾圓度，今年更強調隨興不規則的綁髮，位置也不一定強調對稱，形狀較為緊緻且個性，較近似於獨角獸般的錐狀，即使髮量較少的人也能駕馭。綁髮時注意將髮絲收得緊而扎實，再拉出鬆散凌亂感，抹上造型品增加柔亮光澤，最後以造型噴霧定型。

搭配半頭或雙辮

昆凌個人服飾品牌中的廣告造型，即是頭頂兩顆高高的雙丸子搭配一半放髮，頭髮帶有捲度看起來整體更和諧。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曾之喬則是頭兩側綁起更為緊緻的丸子，再配上兩條緊緊的麻花辮，相當有個性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適合運動時綁

今年的雙丸子頭也加入了更多運動的元素，像是蔡依林在Puma廣告中就是搭配雙丸子頭，相當青春可愛，精神度也提高。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

楊丞琳也常以雙丸子造型示人，更曾分享到：「基於我是一個運動就會大爆汗、時常不洗頭以及瀏海處在尷尬期的人，所以雙丸子頭對我來說非常的方便！」更還大方承諾說改天會在Vlog教大家喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2020雙丸子頭回歸，可愛度爆表！蔡依林、楊丞琳、太妍都扎起來了！

找出自己的頭皮類型，藉由專業髮肌檢測，幫助日常頭皮養護更精準

解答LISA鋼鐵瀏海的秘密：翻筋斗也不會亂，靠這一招讓頭髮超聽話！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 蔡依林, 楊丞琳, 雙丸子頭
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡

王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡

3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺 超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老 穿比基尼背上爆「大膿痘」超NG！1招避免噁心痘痘來亂 全智賢「亂髮」登封臉被遮一半　網卻大讚：女王氣場擋不住！ 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面