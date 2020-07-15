蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

夏天正是最適合綁丸子頭的季節，從最近頻頻看到許多女星都換上雙丸造型，就知道俏皮可愛的雙丸子風潮又回來了！

雙丸變化更多元

今年髮髻造型和往年相比更加多樣化，不論是簡單俐落的單顆丸子，或是充滿孩子氣的雙丸子、三丸子頭都很流行，各式花樣讓人人都能百變發揮，其中女星出鏡率最高的就是雙丸子頭了，包括昆凌、蔡依林，韓星如：太妍、女團ITZY的Yeji禮志等人。

薇舍專業造型沙龍髮型師Queenie分享到，往年丸子頭造型重視蓬鬆感和渾圓度，今年更強調隨興不規則的綁髮，位置也不一定強調對稱，形狀較為緊緻且個性，較近似於獨角獸般的錐狀，即使髮量較少的人也能駕馭。綁髮時注意將髮絲收得緊而扎實，再拉出鬆散凌亂感，抹上造型品增加柔亮光澤，最後以造型噴霧定型。

搭配半頭或雙辮

昆凌個人服飾品牌中的廣告造型，即是頭頂兩顆高高的雙丸子搭配一半放髮，頭髮帶有捲度看起來整體更和諧。

曾之喬則是頭兩側綁起更為緊緻的丸子，再配上兩條緊緊的麻花辮，相當有個性。

適合運動時綁

今年的雙丸子頭也加入了更多運動的元素，像是蔡依林在Puma廣告中就是搭配雙丸子頭，相當青春可愛，精神度也提高。

楊丞琳也常以雙丸子造型示人，更曾分享到：「基於我是一個運動就會大爆汗、時常不洗頭以及瀏海處在尷尬期的人，所以雙丸子頭對我來說非常的方便！」更還大方承諾說改天會在Vlog教大家喔！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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