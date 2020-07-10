你知道泳衣也要保養嗎？6步驟教你如何延長泳衣壽命

夏天到了總會想找個時間去海邊或是泳池沁涼一下身心，這時當然不忘穿上自己最喜歡的泳衣美美亮相，但，你可知道該如何做才能延長你泳衣的壽命嗎？

穿泳衣前先擦防曬

相信許多人一定都不曉得，穿泳衣也有準確的擦防曬時間。除了能達到防曬效果，也能防止泳衣面料老化的現象產生，因為防曬霜／乳中的油脂若接觸到泳衣，便易造成泳衣壽命的淺少，因此時隔15分鐘待乾在穿上是最好的時機。

下水前先沖濕泳衣

無論你是要下海水還是泳池，都建議在下水前先把泳衣沖濕，這樣做不僅能防止海水和泳池水直接被泳衣面料吸收，減少海水的腐蝕與池中氯的傷害，也使後續清洗泳衣時更加方便。

上岸先用清水簡單沖洗

離開海水／泳池時，一樣記得先將脫下的泳衣用清水清洗，將附著在泳衣上的細沙或氯等沖洗掉，並包進浴巾，以便回家時做清洗。

正確清洗泳衣方法

回到家後，請盡快把包覆在浴巾裡的泳衣拿出來做清洗，避免衣物潮濕產生霉臭味。同樣的，第一個步驟永遠先將泳衣以清水清洗，之後再準備一盆加入溫和洗潔劑的清水中用手輕輕搓揉（切勿使用熱水和大力扭轉，當然，洗衣機就更不用說，才能避免泳衣變形及材質遭破壞），浸泡10至15分鐘，最後再以流動水將泳衣上的泡沫及味道清洗乾淨即可。

如何晾曬泳衣也很重要

經過剛剛的洗滌過程，想必大家都已經知道泳衣無法接受高溫的洗禮，因此，烘乾機和陽光照射也絕對是大No No！正確的晾曬方式是先以乾的浴巾吸取多餘水分，接著以吊掛方式晾曬泳衣（連身泳衣可直接對折掛在衣架上），避免流下的水分造成重力拉扯，使泳衣面料鬆弛。

最佳收納環境

就像保存包包和衣物時一樣，放置通風乾燥處是是最佳的收納環境，此外，因部分泳衣皆附有胸墊的加襯，擠壓也是必須注意的事情喔，這樣下一次穿上它們才能再次亮麗登場！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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