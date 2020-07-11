我要的是一份歸屬感！陳庭妮：浪漫就是一點點累積的存在

身為一個固執的土象星座寶寶，陳庭妮說她正在學習如何讓自己更輕鬆地接受宇宙的安排，鬆綁求好心切，但求舒服自在。迷惘那就運動吧，困惑那就看電影吧，感受每一個微小的當下幸福，活出最豐實的浪漫。

今年台北電影節釋出的形象廣告中，擔任影展大使的陳庭妮，化身俐落女特務在樓梯間一個打十個，誰都別想阻止她下班去看電影。一襲勁裝，眼神凌厲，嘴角一撇趕場成功的調皮笑意，誰能想到一路從真愛女王演到種菜女神，短髮的妮妮竟然這麼帥氣。

動作戲我來了

「剛開始還蠻沒安全感的，那時候正在拍電視劇《火神的眼淚》，所以訓練時間被壓縮，第一次去練很挫折，我個性又很不服輸，覺得要做就要最好，能多上幾次就上幾次，既然人家都願意相信我了，我還在怕什麼。」妮妮分享這次和《狂徒》導演洪子烜合作拍攝的心得。

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 上午 2:46 張貼

初嘗動作戲滋味也激發了妮妮的打仔魂，最近開始上綜合格鬥課程，「我很喜歡史嘉莉喬韓森演的動作片，她知道自己的武器是什麼，漂亮起來讓人拜倒在石榴裙下，狠起來也沒在跟你開玩笑，內外反差很大。如果哪天有用女性視角拍的動作片，我一定會報名。」

命中註定的浪漫

一說到電影，妮妮的眼神都亮了，「電影帶給我很多能量，它用各種形式對我好，無論內心或工作層面都是。我很喜歡當演員，每個角色跟劇本都豐富了我的人生，我看過的每部電影也是。我覺得宇宙常常用各種方式傳訊息對我打氣加油，電影也是其中一種。《失控謊言》是我第一次入圍影展，當時我對表演其實很迷惘，入圍對我小小的心靈是一種肯定，好像宇宙在說要相信自己。」

「總之開心不開心我都想看電影，」妮妮說她喜歡挑後排靠走道的位置，一個人靜靜把天線打開，「全世界有成千上萬部電影，為什麼我會在此時此刻看了這部呢？裡面一定有一些訊息是宇宙要在這個時間告訴我的，我覺得這件事情很浪漫。常常看電影的時候，可能只是一句『該回家了吧』的台詞，我就哭了，當然有時也會笑出來，覺得這個訊息是給我的。」

嘴巴說不要，身體很誠實

金牛座的浪漫不看未來，而是珍視每一刻當下，當然也包括每個汗如雨下、與身體搏感情的時刻。為了隨時做好準備，妮妮早已養成上健身房重訓的習慣。「我小時候不算擅長運動，但好像每次運動會都跟我有關。可能我很高，又很皮，不是柔弱的女生，下課會去搶盪鞦韆的那種，」所以跳遠找她，游泳找她，大隊接力第四棒也叫她跑，「我就跌倒啦，害我們班墊底，大家一個禮拜不跟我講話。」

她爽朗大笑，「我一直都蠻喜歡『動』，運動是一件只要有付出一定會有回報的事情。夢想做了不一定會看到成果，但身體很誠實，有動有練，就一定可以看到結果。運動帶給我很多正能量，當我很迷惘的時候我就會去運動。」

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 29 日 上午 12:59 張貼

妮妮清楚記得自己愛上跑步那一天，「有一次我自己去河堤跑半馬，跑到15公里的時候腳好痛，可是又有一個聲音跟我說，都跑一半了幹嘛停下來？我就說服自己再跑一公里，很奇怪，過了那個坎，後面三公里反而一點都不累。我覺得自己在飛，世界變得很安靜，顏色變得很鮮艷，可以跟自己對話，聽到心跳聲。因為享受過那一段，會很期待跑步帶來的深沉的喜悅，雖然過程還是很痛苦，但會想謝謝自己沒有放棄。」

山的孩子多簡單

幸福的感覺來得很單純，有時是四點半起床看日出，順便獨自練跑；有時是帶著心愛的毛小孩到海邊放風曬太陽。妮妮說自己很需要在自然裡補充能量，「回想我在台北租房子到現在，旁邊都會有綠地，我是個會想在綠意中稍微充電的人，所以在花蓮拍《種菜女神》的時候覺得好幸福。」

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 2:31 張貼

「可能因為從小住山裡，山讓我很有安全感，被樹抱著，不像海無邊無際，雖然人在山裡也很渺小，但你會找到一個依靠。有機會會想走進山裡野營，小時候不曉得為什麼爸爸那麼堅持回山上，可能因為從小在那裡生長，儘管後來在都市打拼，過五光十色的生活，還是想要回去，落葉歸根的感覺，我想以後我也會這樣吧。」

安全感是我知道你在

對於愛情，妮妮想要的也只是一份實在的歸屬感，「我對愛很保守，沒有什麼一見鐘情、要跟他浪跡天涯那種，也不喜歡很鋪張地過生日或求婚。我覺得浪漫從來就是一點一滴慢慢累積的存在。就像《機智醫生生活》裡，李翊俊什麼都不說，只是陪蔡頌和去看身體檢查報告，那種需要的時候那個人在的感覺。」

「我是很需要安全感的人，但我的安全感來源不是對方要一直在身邊，可以各忙各的，但是我知道你在，那就夠了。如果安全感是要把彼此綁在一起那也不是我要的，因為我不會去做讓別人沒安全感的事，所以也想要別人給我相對的空間自由。」

一旦在愛裡感到不安，很多人難免想藉占卜偷看答案，但妮妮說她寧願不要，「我不喜歡算命，因為我一定會被影響，金牛座那麼固執，一跟我說什麼，我就會相信是什麼，這樣活得就不是我的人生。好或不好我都自己承擔，如果先跟我說會很好，以後如果真的很好我也不會珍惜。在愛情裡我也受過傷，不能說不後悔，如果再讓我選擇一次我可能不會那樣選。可是既然選了，那就是生活的一部分，那就這樣吧，別重蹈覆轍就好，反正過程中我也成長了。」

擁抱我的快樂哲學

去年，妮妮訂了到德國的機票，送給自己歐洲自由行當作30歲生日禮物。她在IG記錄下當時的心情，「長大了，願30後的自己，成為一個能堅強為自己負責、為自己感到驕傲的人。」也是從那時起，她發文時總會加上「# höniday」的小標籤，「算是我的生活記錄吧，因為是在歐洲想到的所以刻意用ö，我想記住那時候的感覺。這也是我的社群想傳遞給大家的、我的樣子，就是我的每一天，自在、舒服、不違心。」

得經歷多少徬徨不安，才能沉澱出心安的坦然？曾經有個階段，妮妮也因為缺乏安全感，讓自己有如緊繃的弦，「我很ㄍㄧㄥ，覺得今天導演提到的電影我居然沒看過，就很有壓力。也曾覺得這門課我也要上，那門課我也要上，怎麼可以別人有上但我沒有。我現在變得比較 easy 一點，比較能看到世界的本身，是因為真心好奇而想上課，而不是覺得『應該』去做才能說自己是演員。」

走了點冤枉路，才想通自己的心之所向，「這幾年一直在想，我為什麼在這裡？我一直在追求的是什麼？年輕的時候什麼事都想嘗試，但總要學習找到一個自己最喜歡的東西，那我最喜歡的是什麼？來這世界上我想留下什麼？現階段得到的答案是，我想要越活越自在。」

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 9:16 張貼

「人會有很多渴望，但有時候那個渴望反而讓你看不清楚街邊的風景，或是你此刻最該在意的東西。我希望自己冷靜下來反思，不希望有遺憾，不要因為別人說現在你幾歲了、該做什麼事，就遵循前人的步伐去選擇我的人生。我想要過得更隨心，我還在學。像以前人家問我喜歡山還是海，我會說都不討厭，但現在我知道我更喜歡山，那就是一種對自己的瞭解，我想要再多多開發自己這個部分。」

總得先讓土鬆開一些縫隙，才能向天空攀出嫩芽。對妮妮來說，如今每一天都是 höniday，在包包裡帶一本書，為地球用一次保溫瓶，劃下一根火柴點亮蠟燭，或是聞聞喜愛的精油香氣，她練習著在每個小細節裡看見快樂，帶著覺知感受每個當下的流動，越來越抵達了自己，貫徹了心底最實在的浪漫。

妮妮的9個電影私祕密

1. 人生中重看過三次以上的電影？

我們家很傳統，沒有第四台，看電視也只能看吃飯那半小時。不知道為什麼我爸有次帶了《空軍一號》DVD回來，假日我們就會一直重看。我最愛的畫面是總統跟妻小說：「你們躲進去！不要出來！」小時候都會情感投射，我爸也是高高瘦瘦梳西裝頭，我都會想「哼～我可是總統的女兒～」但其實根本不是啊哈哈哈。

2. 印象深刻的一部約會電影？

第一次單獨跟男生去看電影是《海神號》，約一約變成剩下我跟他去看。那時候年紀很輕，還想說「天啊這是約會嗎？」但老實說也沒有粉紅泡泡飄出來。

3. 最琅琅上口的電影主題曲？

《獅子王》的〈Circle Of Life〉吧，每次歌一出來就覺得「喔！開始了開始了！」太經典。

4. 看電影的小癖好？

我看電影很容易會有情緒，所以不愛約朋友一起，喜歡自己一個人、挑選靠後面一點的走道位置，覺得那是我跟電影之間的私密儀式。

5. 能演到這個角色此生無憾的電影？

《鐵達尼號》的 Rose 吧，不覺得很浪漫嗎？她的人生酸甜苦辣都濃縮在那一天，曇花一現，最美的綻放。

6. 所有人類都該看的一部經典電影？

我選《楚門的世界》。第一次看就覺得「哇，怎麼想出這種劇本的啊？」長大之後再看覺得很像預言，也很悲傷，人類挺渺小的，我們到底在追求什麼？我們以為的內在驅動力是真的嗎？這部片帶給我很多省思。

7. 許願想合作的電影導演？

我很喜歡是枝裕和導演，他帶給我的溫暖很雋永，每個小細節都堆疊出一個真實的靈魂。如果有一天能有機會跟導演一起創作，一定很美妙。看導演的作品我常常會在跑 credits 的時候情緒炸開，前面的鋪陳到結尾讓你一次感受到所有情緒，沒有對錯、沒有框架、不帶批判性，但很貼近人生，人生其實就是向左向右都是選擇而已。

8. 今年台北電影節推薦關注的電影？

我很期待今年的開幕片《無聲》，身邊也有很多人討論這部戲。

9. 想獻給電影的三個 hashtags？

#必需品 #無所不在 #摯愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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