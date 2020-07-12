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娜塔莉波曼拒絕被冠上「哈佛才女」稱號　六部電影造型是魅力代名詞

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從電影《終極追殺令（Léon）》的叛逆小女孩，到後來《黑天鵝（Black Swan）》的冷豔芭蕾舞者，娜塔莉波曼（Natalie Portman）一半的人生雖然都獻給了戲劇生涯，但晉升媽媽一角後，反而使大家又看見不同於以往的她。然而無論是螢光幕前抑或是螢光幕後，娜塔莉波曼的魅力依舊值得大家追崇：

《終極追殺令（Léon）》

若問起陷阱風格的始祖，大家是否同時聯想到《終極追殺令》中Natalie Portman飾演的Mathilda？肩上短髮和妹妹瀏海，當時年僅13歲的Natalie Portman，雖無任何大片拍攝經驗，卻成功將角色的叛逆與不屈精神完美詮釋，吸引業界人士和無數多粉絲的目光。

電影中，Natalie Portman的造型相當多變，唯獨寬頸鍊和皮靴是不變的特色，藉此營造憤世嫉俗形象，偶而也會帶上復古圓墨鏡，增添小大人氣勢。

上衣則總是以低領口的T-Shirt、背心、條紋衫等，搭配熱褲露出纖細長腿和小蠻腰，盡顯青春氣息，同時奠定了人們往後對於「陷阱妹」的風格印象。

再來像是搶眼的撞色拼接，抑或Oversized版型的飛行夾克，都是遊走於復古和街頭之間不可或缺的造型單品。

《女孩第一名（Where The Heart Is）》

2000年，Natalie Portman出演了勵志片《女孩第一名》。劇中，Natalie Portman飾演一名未婚懷孕的十七歲少女，面對原先已不平靜的人生，卻又頻頻受到現實打擊，如此寫實的劇情在Natalie Portman生動的演技下獲的影迷肯定與喜愛。

然而因故事背景設於美國田納西州，作為多位鄉村歌手的發源地，可想而知造型方面多以波西米亞休閒風為主，好比滿印小碎花的洋裝／T-Shirt，或者素Tee搭配丹寧褲，突顯純樸的生活環境。

另外像是許久未見的大腸髮圈和造型髮夾都是Natalie Portman在劇中配戴的少女風髮飾喔！

《偷情（Closer）》

這部於2004年上映的《偷情》，敘述著四個陌生人在因緣際會下相遇，接連發生一串複雜的感情糾葛。細膩的情感流露與百變的姿態，使Natalie Portman因這部電影奪下隔年金球獎最佳女配角獎，演技備受肯定。

鮮少以性感造型在螢光幕前亮相的Natalie Portman，這回特地穿上火辣的脫衣舞孃裝扮，配上一頭芭比粉和金色假髮，盡顯撫媚韻味。

為了突顯Natalie Portman劇中那捉摸不定的角色性格，百變的造型可是驚艷不少影迷，像是染上一頭叛逆紅髮的酷妹形象、化身冷豔女伶的造型、成熟穩重的都會女子...使大家看見Natalie Portman的可朔性。

《黑天鵝（Black Swan）》

Natalie Portman的人生代表作除了首部處女作《終極追殺令》和上述提及的幾部外，大家一定不忘提起2010年上映的《黑天鵝》。這部著重於心理描繪的驚悚片，不但詳細描述了舞者間的勾心鬥角，以及完美主義施壓下產生的心理因素變化，Natalie Portman淋漓盡致的演技更使影迷們一同陷入劇情中。不僅佳評不斷，業界的肯定更使Natalie Portman榮獲金球獎和奧斯卡雙影后。

飾演首席芭蕾舞者的Natalie Portman，雖然就造型方面並無太大發展空間，多以芭蕾舞衣亮相，但平日練舞時的多層次造型法卻改變了觀眾對舞衣的既定印象，好比在褲襪外穿上針織長襪，或者連身衣外罩上一件長袖貼身衫，配上柔和的雲彩色系，你說，還不夠仙氣嗎？

另外像是表演時穿著的正式芭蕾舞衣，上頭精緻做工的蕾絲刺繡、水鑽裝點、羽毛鑲嵌...甚至頭戴的華麗皇冠到戲劇性妝容，都將整體散發出的華麗與自信大大提升。

走下舞台的Natalie Portman，除了身著簡約的素Tee和丹寧褲，偶而也會依場合需求換上精美服裝，像是透紗蕾絲就是氣質和高雅的加持關鍵元素。

《飯飯之交（No Strings Attached）》

然而一向為女性發聲的Natalie Portman，在隔年參與了電影《飯飯之交》的演出。這部跳脫傳統觀念、以男女平等為切角並重新定義愛情的浪漫喜劇片，至今依然是許多人時不時回顧的愛情片單之一。

造型方面，為符合劇中女主的都會形象，Natalie Portman約會時多以高雅裝扮亮相，好比酒紅色小洋裝、薰衣草紫綁帶洋裝、絲綢製的襯衫裙，成功表現都會女性特有的風韻。

平日的衣著則以俐落或休閒為主調，配上一條簡約珠寶項鍊的點綴，輕鬆呈現都會女人所散發的魅力與朝氣。

《第一夫人的秘密（Jackie）》

改編自1963年甘迺迪遇刺案後的後文，這部於2016年上映的傳記片《第一夫人的秘密》，不僅敘說了當時第一夫人Jackie Kennedy失去丈夫後的人生，也使觀眾再次見證Natalie Portman精湛的演技。

貴為前美國總統甘迺迪的妻子，衣著方面絕對不容小覷，多以立體剪裁的毛呢西裝套裝登場，顏色則以大紅色、亮粉色…等強眼色調抓住眾人目光。值得注意的是，劇中的服裝造型都是依據前第一夫人賈姬的真實穿著為創作靈感。

出席盛宴時，Natalie Portman則身穿上沉穩的黑色露肩晚禮服，突顯典雅的絕倫氣質；另一套的紅色禮服不僅多了絲綢小披肩，具飄飄然仙氣外，純白色長手套的搭配更襯出對比美學。

再來像是船型領的絲綢禮服和露背禮服，不但紛紛採用了柔和的雲朵藍與青草綠，金色垂吊式耳環的點綴更添優雅，藉此顯現第一夫人的威嚴和高尚品味。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

拒絕被哈佛才女等稱號綑綁，娜塔莉波曼一路走來的人生哲學&電影造型解析

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 娜塔莉波曼, Natalie Portman
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