2020下半年唇膏推薦！盤點植村秀、BOBBI BROWN、YSL最美色號

當然2020上半年也有許多的值得入手的口紅，想回顧的女孩可以參考2020年必買全新口紅推薦！GA、香奈兒、Dior、YSL...每個月都在燒盡我們的荷包

2020年7月新口紅

植村秀烤栗子唇

植村秀延續紅棕色口紅的熱潮，推出「烤栗子唇膏」系列，共有4個新色搭配2個原有熱賣色號。紅棕唇色之所以愈來愈受歡迎，在於它能平衡偏黃膚色，比棕色顯白顯氣色、比紅色柔和好駕馭，尤其適合亞洲黃肌。

無色限唇膏烤栗子系列包括：（新色）無色限粉霧保濕唇膏#OR583、（新色）無色限粉霧保濕唇膏#RD196、（新色）無色限聚光豐潤唇膏#OR599、（新色）無色限聚光豐潤唇膏#RD194、（熱賣色）無色限粉霧保濕唇膏#BR782、（熱賣色）無色限聚光豐潤唇膏#OR595。

推薦色蜂蜜栗子#OR583

調入蜂蜜棕橘色調的活潑烤栗子色，一擦氣色滿分、人見人愛。搭配保濕柔霧質地，讓這明亮唇色既飽和又顯色。

推薦色烤茶栗子#RD196

以植村秀超級明星茶色特調出的紅棕栗子色，薄擦清新又顯白，厚擦時尚有氣勢。

推薦色#RD194

暖調紅棕栗子色，加上光澤感，擦起來唇紅齒白不顯黃皮、女人味十足。

BOBBI BROWN迷戀輕吻唇膏奶茶可可唇

經典的迷戀輕吻唇膏在2020年夏天推出史上最齊全的奶茶可可色系10色。迷戀輕吻唇膏靈感來自於剛接吻過後的自然紅暈，輕盈質地一抹就能打造微霧的薄紗染唇感，添加天然蜂蠟與維他命E、C，使雙唇一整天維持令人想親吻的柔嫩。

新的10色為：（左起）Blush伯爵奶茶、Blue Raspberry紅莓奶、Buff 榛果奶茶、Sazan Nude薩珊裸、Blondie Pink草莓奶茶、Rich Cocoa濃情可可、Dark Chocolate生巧克力、Brownie巧布朗尼、Italian Rose玫瑰奶茶、Cocoa 經典可可

推薦色COCOA經典可可

YSL時尚印記雪絨唇釉

YSL「黑蓋絲絨唇釉」時尚印記雪絨唇釉主打同時擁有唇膏的滋潤度，又有霧面唇彩的獨特性。揉合高密度極緻色彩分子，還加入雪絨嫩唇精露，使唇瓣柔軟彈嫩。剛塗抹時帶有水感，接著會變成雪絨霧感，即使夏天擦也不會覺得過於厚重。

YSL 時尚印記雪絨唇釉一共推出14色，包括：#201緋紅線索、#202珊情圈套、#203玫紅陷阱、#204粉雪暗號、#205火辣吻痕、#206酒紅密碼、#208 赤紅狂熱、#209 漿果反叛、#210 醺裸任務、#211紅絨煽動、#212雪絨柿言、#213雪桃聯盟、#214蜜桃突擊、#216甜玫雪絨。

推薦色#204粉雪暗號

又仙又嗲的天生粉嫩寶寶唇。

推薦色#216甜玫雪絨

溫柔可人的玫瑰甜茶色，軟嫩偷心的最強利器。

2020年7月口紅新品參考價錢

植村秀無色限唇膏烤栗子（全6色），NT$1,050

BOBBI BROWN迷戀輕吻唇膏奶茶可可唇（新10色）3.4g，NT$1,060

YSL 時尚印記雪絨唇釉（共14色），NT$1,360

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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