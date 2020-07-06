安格斯12星座一周運勢7/6-7/12　水逆最後一週！雙子由逆轉勝、天秤遇見100分對象

牡羊 3.21~4.20

總算熬到水星逆行的尾聲，不過這週對羊座來說仍有許多不見得樂觀的未知數，像是人際間互動過程中看不見的小衝突，或是工作上的暗中較勁！這週讓羊座看不慣的事情很多，如果一定要這麼斤斤計較就是跟自己過不去，連帶也可能影響到其它方面的運勢！感情上有金星護佑，情人、心上人會是你的心靈導師。

金牛 4.21~5.20

進入夏暑人的高溫季節，牛座工作上幾乎是鬥志全消，每天出門只想趕快找個有冷氣的地方癱軟發懶，因此職場上表現平庸，沒有消息就是好消息。水逆籠罩在朋友宮位，雖然邁入尾聲，但仍有看不見的威脅，與身邊友人要儘量避免牽扯到金錢才好。感情猶如一場龜兔賽跑，雖然看不到速度，卻能有達標的好結局！

雙子 5.21~6.20

愈是興高采烈的好心情，愈能為你帶來幸運又幸福的正能量喔！本週雙子在金星的持續加持下，你的態度愈積極，愈能心想事成，因此無論在工作、學業甚至愛情上，只要拿出你的積極態度，不被挫折擊垮，就會有心想事成的收穫。唯獨不利金錢上的發展，在太陽籠罩下此時財來財去，暫且無法可以積存起來。

巨蟹 6.21~7.21

本命宮中太陽的進駐將大大減輕你心情上的負擔，這週「忙碌」依舊是你的代名詞，工作上不只有分內的事，也有一些別人委託的瑣事，是不是要好人做到底，你得好好評估，最好量力而為。與情人、心上人之間有許多價值觀上的差異，彼此還需要耐心花時間了解對方，這週水逆下可能會有小爭端，好好溝通很重要！

獅子 7.22~8.22

一向重視個人形象，最愛面子的獅子座，在水逆的引動下，最容易發生團體中被打臉的衝突，建議你凡事別太過自信，保持謙和才是王道！這週也要避免和人打賭，因為超乎預期的事往往就在不經意的當下發生，最後的你恐怕願賭服輸收場。感情上以往出一張嘴假關心的方式將可能被識破，要嘛真心一些，不然就別亂放電！

處女 8.23~9.22

雖然水逆來到了最後一週，不過處女座倒真的可以用輕鬆一點的態度來面對，有金星的加持，這週的你運勢會慢慢由逆轉勝，適合與心儀的人或情人進行夏日的趴趴走小旅遊，感情將在這戶外相處的過程中慢慢產生相愛的默契，不過從陌生到熟悉，還需要多花一些時間摸索，新手情侶可以付出更多些耐心讓感情突飛猛進。

天秤 9.23~10.22

幾顆逆行的行星對於天秤的整體運勢完全打臉！這也意謂著看似順利的事情表面下，其實全是不為人知的負面印象，因此這週的秤座不論面試還是與公司會議討論，都要守住底線，避免別人予取予求。單身秤座很容易從出差遠行的機會中遇見100分的命定對象，多趁著假日出去走走，能為你的人生增添彩度。

天蠍 10.23~11.22

雖然水逆的陰影還沒全然出脫，不過天蠍可說是吉人天相，這週的好運氣仍然持續發酵，有順運和心想事成的好事發生，以往想做卻沒做的事，此時是實踐它的好時機！和心上人之間的關係有愈來愈靠攏的跡象，不過一切還不是太明朗，想要有突破性的發展，你可以更主動些！金錢是唯一罩門，把關好每次消費，才不讓花出去的錢如滾雪球般愈來愈多。

射手 11.23~12.21

在水逆的卡關下，陽光帶來的熱情與積極，將是未來翻轉逆運的關鍵！特別在感情上，看似空窗的表面下，其實有許多暗流，身邊有些人對你滿友善的，不過雙方的感情並不特別明朗，別讓自己過度解讀，還是得多累積一些時日才能看出端倪。有情人者水逆下爭執增多，此時吃虧就是占便宜，試著別計較太多吧。

摩羯 12.22~1.19

老是因為一些沒關注到的細節而付出代價，摩羯近兩週運勢起起伏伏的，不過這樣的運勢隨著這週的開始而獲得了解套，本週摩羯座運勢不錯，在工作或是人際的溝通上你會發現愈來愈不那麼費力，專業領域上也能有所發揮。而你專屬的特殊氣質和態度，不但不會讓人與你產生距離，反而讓你更有人氣，愛情也會更順。

水瓶 1.20~2.18

水逆帶來的小災禍慢慢走入尾聲的階段，不過依然不可掉以輕心，任何事只要多費點工、用點心，才能避免失誤。工作上只要認真付出過，最後成果必會連本帶利的還給你，最近是瓶座工作運的高峰期，適當的提昇工作強度，就能以更有效率的方式完成種種任務，事情順手了，也讓你從中獲得更多成就感。

雙魚 2.19~3.20

工作上彷彿遇見現代伯樂，在困難時將有貴人助你一臂之力，特別是正計畫轉換跑道、有意離職的魚兒們，該是作出決定的時刻，做好最壞打算、努力奔向最好結果，就無愧於心。此時魚兒對感情過度悲觀、多愁善感，容易因此忽略了身邊真正在意你的人。有情人的魚兒與情人相處時間愈來愈短了，得抽空好好培養感情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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