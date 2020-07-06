BALMAIN在塞納河辦秀！44位模特兒「上船」用鮮艷衣著為世界打氣

記者鮑璿安 ／外電報導

為紀念品牌誕生75週年，法國精品BALMAIN在昨（5日）於塞納河（Seine）帶來了一場「具有安全社交距離」的2021春夏高訂系列，對此大刀破斧的發想，創意總監奧利維羅斯汀（Olivier Rousteing）表示：「我認為在這時期的解決方案不是什麼都不做，而是尊重現在生活並且給予世界希望。」

▲BALMAIN創意總監奧利維羅斯汀帶著44位模特兒以特殊方式演繹2021春夏高訂系列，選擇在塞納河畔的藝術橋下航行登場 。（圖／CFP）

即便疫情打亂全球腳步，BALMAIN創意總監奧利維羅斯汀仍是決定帶著44位模特兒以特殊方式演繹2021春夏高訂系列，橋段還包括50位舞者與25歲法國歌手Yseult登台演出，選擇在塞納河畔的藝術橋下航行登場，當然安全是重中之重，觀眾僅能從對岸遠處觀看，以維持社交距離。

▲奧利維羅斯汀希望透過船隻航行來展現此次高訂系列的包容姿態， 融合資產階級和流行主義者雙重文化展開 。（圖／CFP）

奧利維羅斯汀希望透過船隻航行來展現此次高訂系列的包容姿態，服裝上融合資產階級和流行主義者雙重文化展開，不再停留單一身份的對話。疫情期間，設計師也在品牌歷史與流行之間取得平衡，像是演繹Balmain檔案館的作品，包括Pierre Balmain，Erik Mortensen和Oscar de la Renta之作，涵蓋了品牌從1946年至1990年之間的創作元素。

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放眼望去，模特兒穿著高訂服飾一字排開，以高強度色彩裙裝帶出春夏交接的活力氣息，站在鏡面反射的舞台上，配合陽光照射更顯耀眼。衣著大多以平口收腰為統一剪裁，輪廓順暢的同時，不忘在裙襬中注入抓皺、層層堆疊等元素，使得視覺效果豐盈不顯枯燥，遊走於復古與流行之間，以呼應靈感發想。事實上奧利維羅斯汀算是大牌精品頭一位黑膚色創意總監，在此特殊時機，他也對外喊話：「眾所周知，其他鬥爭也在繼續。」此次大秀被解讀為黑人運動的回應，也是他期盼在疫情期間運用自身方式對世人注入一絲希望。

▲BALMAIN 創意總監奧利維羅斯汀為黑人運動發聲。（圖／CFP）

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