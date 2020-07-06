巴黎直播／DIOR首次「線上大秀」7／6晚登場　高級訂製服從娃娃屋冒出來

▲DIOR的2020秋冬高級訂製服秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

疫情讓時尚圈大秀亂了套，但2020秋冬高級訂製服周仍然展開，規模縮小、保持安全距離，甚至根本沒觀眾，但絕不減細膩。DIOR將在台灣時間7月6日晚間8點30分，在線上發表2020秋冬高級訂製服，系列以時裝劇院展覽的人偶為靈感，會是怎麼樣的震撼，《ET FASHION》將同步直播讓你看到。

DIOR先發布了工坊內賣力打造高級訂製服的片段，服裝也按比例做成縮小版，打版、一針一線縫製、熨燙，每個步驟都一絲不苟。

▲DIOR工坊打造高級訂製服。（圖／翻攝DIOR影片，以下同）

而服裝秀的預告片中，可以看到人魚悠游，接著兩名男士抬著娃娃屋，裡面裝滿了精美的迷你禮服，好似精靈的女孩們看見了，渴望地向前，DIOR 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri以「Théâtre de la Mode」（時裝劇院）為靈感，創造了故事。

▲搶先釋出的DIOR高訂秀預告片，有人魚、迷你禮服等，會說出什麼故事？

DIOR 2020秋冬高級訂製服將在巴黎時間7月6日下午2點30分（台灣時間7月6日晚間8點30分）登場，現場沒有觀眾，但透過直播，全球在線上的你我都成了坐在秀場第一排的觀眾，零時差看到夢幻的訂製服，還是很幸福。

2020秋冬巴黎高級訂製服從當地時間7月6日至8日舉行，而BALMAIN則在巴黎時間7月5日舉辦了慶祝品牌75周年的訂製服秀，這場展演在船上舉行，由創意總監Olivier Rousteing操刀，44名模特兒穿著重現品牌歷史的高級訂製服，美麗的船，行駛在塞納河上，鏡面甲板反射著藍天白雲，效果華美又令人震撼。

▲BALMAIN在塞納河上舉辦慶祝品牌75周年的訂製服秀。

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