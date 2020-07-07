金秀賢「傻瓜」日常照更勝雜誌精修圖　男神就是什麼都能駕馭

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@soohyun_k216

韓星金秀賢退伍後首部主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》攜手女星徐睿知擔綱男、女主角，播出後旋風引爆話題，人氣直直上升，先前曾為韓版《ELLE》拍攝的封面畫報也因此浮出水面，金秀賢穿上了粉色西裝帥氣爆棚，對比近日分享的多張「東九」頹廢風生活照簡直判若兩人，呆萌的模樣也引來粉絲狂刷愛心，只能說男神就是什麼都能駕馭。

在 Instagram 查看這則貼文 tvN 드라마 공식 계정（@tvndrama.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 5 日 下午 9:30 張貼

金秀賢在去年退伍之後，便慢慢的回歸螢光幕前，曾客串演出高人氣韓劇《德魯納酒店》與《愛的迫降》，讓粉絲更加期待他的回歸首作，這也是新劇《雖然是精神病但沒關係》受矚目的原因之一。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE KOREA 엘르 코리아（@ellekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 19 日 下午 4:49 張貼

▲金秀賢穿粉色西裝請見第二張。



在今年稍早時，金秀賢為韓版《ELLE》雜誌4月號拍攝了回歸首個封面大片，抓起俐落髮型，用勾人的眼神收服少女心，其中這套Sandro的粉色西裝搭配同色系Converse高筒帆布鞋，更是將男神魅力值推到最高點，退伍後的金秀賢彷彿更多了一分Man味。

還記得金秀賢出演的著名電影《偉大的隱藏者》嗎？近日於IG上接連Po出的幾張生活照，金秀賢穿著樸素的運動裝、拖鞋，還故意不把牛仔外套穿好，卡在肩膀上弄成一個超好笑的姿勢，配上一點都不帥的呆表情，就像回到了電影中主角房東九的「笨蛋」造型，一點偶像的氣勢都沒有，卻還是阻擋不了本身散發的魅力，既親民又可愛的模樣，被粉絲們封為「傻瓜帥哥」。

雖然與精修的時尚畫報判若兩人，但有些幽默搞笑的樣子反而讓人更加喜歡，感覺更真實且貼近生活。不管是粉色西裝，還是頹廢風的穿搭，都不是一般人能好好駕馭的，只能說男神不管穿什麼終究是男神。

►徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

►《歡樂滿屋》鄭海莉長大了！從討人厭的小孩變成高顏值美少女