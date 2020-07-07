LV翻玩字母珠寶　串鎖鍊、變顛倒男女都能駕馭

▲模特兒佩戴LV VOLT CURB CHAIN系列珠寶，18K項鍊705,000元，耳環163,000元，VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手鐲428,000元，VOLT MESH 18K金手環1,200,000元，鑽戒324,000元。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）兩個字母常出現在包與鞋上，成為最有醒目的裝飾，現在更能大方將它們戴上身，由品牌鐘錶暨珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof創作的全新LV VOLT珠寶，盡情翻玩大寫L與V字母，可以合而為一串成鍊結、亦可上下顛倒連成新圖騰，共通語言是珠寶線條充滿建築感，跨越性別界線。

▲鍊結設計的LV VOLT CURB CHAIN手鍊（左）226,000元，如網交織的VOLT MESH 鑽戒324,000元。

▲模特兒佩戴LV VOLT ONE 18K白金鑲鑽項鍊（由上至下）91,000元，18K金鑲鑽項鍊85,500元，18K白金鑲鑽項鍊231,000元，VOLT MESH 18K金鑲鑽耳環580,000元。



LV VOLT系列珠寶共有5個子系列，各有戒指、手環、項鍊或耳環款式。當中CURB CHAIN讓L與V字母合體串成鍊結，亦可構成一張華麗網，於寬版MESH戒指或手環完美展現；MULTI珠寶則由兩個字母造型凹槽裝飾，若喜歡秀氣一些的設計，字母環抱單鑽的ONE系列是首選，當然俏皮元素不可少，就讓L與V玩UP SIDEDOWN，顛倒玩出新花樣。

▲LV VOLT MULTI戒113,000元， LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽項鍊288,000元。



Tiffany & Co.也從品牌名發想設計成珠寶，打造向品牌設計並汲取紐約活力的T系列，其垂直結構的極簡線條珠寶辨識度高，且散發摩登氣息，多年來始終位居品牌暢銷款，今年新款Tiffany T1系列更走向立體化，T字設計呈現斜面切角，更有個性了。

▲Tiffany T系列18K玫瑰金作品（由上至下）T Two鑲嵌鑽石與珍珠母貝鍊墜 83,000元、T Wire寬版手環102,000元，T True鑽戒194,000元，T Wire鑲嵌鑽石與珍珠母貝戒58,00元。



▲Tiffany T1 18K玫瑰金寬版手環（由上至下）990,000元，未鑲鑽版187,000元，半鑲鑽款600,000元。

