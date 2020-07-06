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3大膚質的補妝小技巧！乾肌脫皮忽略「這點」小心越補越糟

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▲3大膚質的夏季補妝小技巧。（圖／翻攝IG）

▲每種膚質或碰到脫妝狀態都不一樣，適合的補妝方式都不同。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@midoricoo)

記者張毓容／台北報導

天氣越來越悶熱，出油、爆汗幾乎可說是每日日常，脫妝更是是夏季裡最常見的底妝問題，但每種膚質會碰到的脫妝狀態都不同，補妝時需要注意的地方和步驟都不同，若都用同一種方式，小心補妝痕跡超明顯、越補越糟。想要補妝補得自然完美，快來看看你的膚質該怎麼補才對。

▲3大膚質的夏季補妝小技巧。（圖／翻攝IG）

▲油性肌要先將臉上多餘油脂壓掉，再用持妝效果好的粉餅或蜜粉補妝。(圖／翻攝IG@3ce_official)

#油性肌

對於油脂分泌旺盛的油皮人，出油脫妝是最常遇到的底妝問題，尤其是炎熱夏季，爆油、融妝更是常態，除了要挑選長效持妝型底妝外，吸油面紙和面紙也是必備的補妝小配件。

油性肌補妝時，要先用噴濕的面紙或粉撲，輕輕推掉底妝斑駁脫落的地方，出油嚴重的部位則以吸油面紙輕壓掉多餘油脂，再用持妝效果好的粉餅進行補妝，但像是高光區若只是單純出油，就不做過多處理，保留適當光澤，整個底妝會顯得更自然。

▲3大膚質的夏季補妝小技巧。（圖／翻攝IG）

▲乾皮人容易有乾紋、卡粉或起皮等狀況，可適時用保濕精華滋潤再補妝。(圖／翻攝IG@cliniquekorea)

#乾性肌

乾性肌雖然不像油性肌一樣容易出油脫妝，但卻容易乾到有乾紋、卡粉甚至是起皮等狀況發生，所以除了補水也要補油，像是保濕型或光澤型氣墊粉餅就很適合。

乾肌要注意妝前保濕一定要做好，補妝時也要選擇輕薄且有滋潤度的底妝產品。若是比較缺水的乾肌人，可能會有脫皮情況，這時要先將起皮部位處理乾淨，再使用氣墊補妝，才不會越補越慘；而缺油的乾肌，如果眼下、鼻翼或嘴角周圍等處有出現乾紋卡粉，要先用乾淨粉撲將卡粉處推開，取少量保濕精華在乾燥處輕輕點壓到吸收，再拍上氣墊補妝。

▲3大膚質的夏季補妝小技巧。（圖／翻攝IG）

▲混合肌要分區補妝，較乾燥的局部可使用有保濕效果的氣墊粉餅。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

#混合偏油

混合肌的脫妝狀況就包含了乾肌和油肌會碰到的問題，出油斑駁、乾燥卡粉等都有可能發生，所以混合肌適合的底妝，除了持妝效果，保濕、油水平衡等特點也很重要。

混合肌補妝時，要注意選擇不會過乾的持久型底妝產品，或是分區補妝。出油的T字部位先用面紙或吸油面紙稍微壓掉汗水和油脂後，再用控油或定妝效果較好的底妝產品補妝；而較乾燥的眼下、兩頰等處，則要選用較為滋潤的底妝產品來補。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 底妝, 補妝, 脫妝, 融妝, 溶妝, 卡粉, 乾紋, 脫皮, 起皮
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