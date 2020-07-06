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明晚6點！CHANEL 秋冬高訂直播登場　工匠戴口罩製衣畫面曝光

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▲CHANEL 2020/21秋冬高級訂製服系列預告影片曝光，工匠戴著口罩做最後的潤飾 。（影／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）在上個月才剛結束2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》大秀，不受疫情影響，秋冬高級訂製服系列將於台灣時間7月7日晚間6點登場。稍早預告影片也悄悄釋出，鏡頭下工匠們戴著口罩做最後的潤飾，短短30秒就讓時尚迷們相當期待。

時尚圈受到疫情影響步調大亂，香奈兒上個月發佈的度假系列也是一延再延，原定於5月義大利卡普里島呈現，最後遺憾在6月通過直播方式進行，卻也是不減精彩度。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供、翻攝自香奈兒 IG）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供、翻攝自香奈兒 IG）

▲CHANEL 2020/21秋冬高級訂製服系列將於台灣時間7月7日晚間6點登場 。（圖／品牌提供、翻攝自香奈兒 IG）

緊接著2020/21秋冬高級訂製服系列將於台灣時間7月7日晚間6點登場，品牌官網以及社群平台同步開秀，人人都是座上賓。稍早由電影導演Loïc Prigent所掌鏡的預告影片悄悄公開，簡潔的黑白灰鏡頭下，康朋街31號的工匠們，正為藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所創造出的輪廓做最後潤飾，像是拿著畫筆在草稿上描繪，也間接讓長裙的收腰抓皺細節曝光；或是運用蓬鬆裙紗襯托高級訂製服，每個畫面都十分吸睛。然而另類亮點就屬每一位工匠都戴上口罩製作衣物，期望迅速步上正軌，也成為疫情期間的罕見畫面。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 202021 , Cruise , 秋冬, 高級訂製服, 度假 , Balade en Méditerranée
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