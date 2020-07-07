fb ig video ETtoday search mobile

史上最狂回饋！　新光三越實體振興券「買3千送1千」　刷卡滿3千送300賺超大

>

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲新光三越2020夏季超級卡利High，打出史上最高回饋。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

台灣防疫有成，全民漸漸恢復日常生活，加上7月份即將迎來振興券商機，台灣百貨龍頭新光三越，也宣布聯合6千多家品牌專櫃、12大銀行推出史上回饋最高的夏季「超級卡利High」，首推7／15使用實體振興券單筆消費「滿3,000元送1,000元」的33%高回饋，是以往最高10%回饋的3倍以上。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

另外，7／9起在新光三越刷指定銀行信用卡，全館消費3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元；7／15後再針對12家銀行信用卡「加碼」，單筆消費刷3,000元送200元，聯名卡單筆刷3,000元送300元，再加上破10萬件特價商品最低2.2折起，簡直就是賺上加賺！想攻略史上最划算卡利High，掌握4重點輕鬆省荷包。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲模特兒手上SK-II青春經典組加送SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜，價值6,250元，法雅客Surface Go 2 P/8G/256固態硬碟，推薦價17,888元（左）；Panasonic ES-LV9E充電式電鬍刀加贈專用洗劑X6+外層刀網與美甲組組合價16,888元，Fauré Le Page Dream bag43 推薦價54,600元，Garmin venu 花崗岩藍推薦價13,990元（右）。

首波信用卡滿3千送3百　名品先搶一波聰明刷
7／9至7／20期間，新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，即使未綁定振興券，先享全館消費滿3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元，每天最高可回饋10萬元，想搶名品的夏季新貨，一定要把握這一波。

實體振興券單筆滿3千送1千　回饋率33%高到破表
7／15至7／19活動期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金，回饋高達33%，抵用金消費方式為每張200元面額共5張，民眾可用於購買現在下殺5折起的男女童裝、女鞋、運動休閒類商品，消費滿2,000元可抵用200元。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲JURA Eurocafe EU305 義式半自動咖啡機，原價13,500元，特價5,990元。

聯名卡單筆刷3千送3百　加實體券賺上加賺
7／15至7／19期間，新光三越針對12間銀行信用卡，推出消費滿3,000元送200元回饋；聯名卡消費單筆刷3,000元送300元回饋，搭配實體振興券獲得的抵用券，優惠再加優惠等同賺上加賺。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲SUQQU晶采光豔粉霜，台北南西店7／15起實體三倍券買一送一，特價3,850元。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲資生堂國際櫃白金加倍組，台北南西店7／15起實體三倍券買一送一，特價4,230元。

超過10萬件折扣商品　隨便買都划算
除了信用卡與振興券滿額回饋之外，新光三越還祭出超過10萬件商品特價2.2折起，囊括美妝、服飾、居家、3C等類別全都有，直接推出實體振興券特價之外，還有「買一送一」、「千元均一價」等優惠，等同買越多賺越多，且串連專屬APP提供超夯爆品「搶先預定」服務，不用人擠人也能先搶好貨。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲席夢思 CoolMax WonderPillow悠涼透氣綺力枕，原價14,400元，信義新天地7／15起實體三倍券買一送一特價7,200元。

▲新光三越2020夏季超級卡利High。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

▲VALERON 三層紗輕柔雲織毯，原價4,980元，台中中港店7／15起實體三倍券特價買一送一。

新光三越表示，6月已感受到明顯的買氣回溫，今年因應政府發放振興三倍券增買氣，加上適逢夏季超級卡利High檔期，祭出刷卡、實體券雙管齊下的回饋，加上超過10萬件特價商品，讓消費者都能找到「想買的」，尤其現在民眾不能出國購物，集結新品與夯品就能創造買氣，包括化妝品、名品、服飾跟家用、3C等都會是熱門類別。

新光三越超級卡利HIGH重點搶先看>>https://wooo.tw/ktkJutE
全台分店亮點商品一次全推薦>>https://wooo.tw/EyhgZPt
新光三越APP搶先下載>>https://wooo.tw/s5NCSqJ

關鍵字：

振興券, 三倍券, 振興三倍券, 新光三越, 卡利High, 信用卡
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士黑水鬼、AP皇家橡樹有「平價替代款」　只花千元就能買到

勞力士黑水鬼、AP皇家橡樹有「平價替代款」　只花千元就能買到

安格斯12星座一周運勢7/6-7/12　水逆最後一週！雙子由逆轉勝、天秤遇見100分對象

安格斯12星座一周運勢7/6-7/12　水逆最後一週！雙子由逆轉勝、天秤遇見100分對象

冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

疫情後學會減法生活！放慢步調面對自己　跟不重要的人事物「斷捨離」 柯佳嬿與賈靜雯「差10歲」同框比美　水藍襯衣小露香肩超逆齡 7月伯朗咖啡館「平日天天買一送一」　星巴克「限定3天」加碼好友分享券 New Balance繽紛新款、Nike哈密瓜漸層！夏天必收的5雙「果汁色」球鞋 職場新鮮人第一顆精品包推薦　LV、Dior、Balenciaga入門款都三萬元以下 歐陽娜娜新造型曝光！「妹妹頭瀏海」認不出　網批：像路人 「台東熱氣球飯店」CP值超高！130度環景房　最低2500元就能入住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面