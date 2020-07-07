史上最狂回饋！　新光三越實體振興券「買3千送1千」　刷卡滿3千送300賺超大

▲新光三越2020夏季超級卡利High，打出史上最高回饋。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

台灣防疫有成，全民漸漸恢復日常生活，加上7月份即將迎來振興券商機，台灣百貨龍頭新光三越，也宣布聯合6千多家品牌專櫃、12大銀行推出史上回饋最高的夏季「超級卡利High」，首推7／15使用實體振興券單筆消費「滿3,000元送1,000元」的33%高回饋，是以往最高10%回饋的3倍以上。

另外，7／9起在新光三越刷指定銀行信用卡，全館消費3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元；7／15後再針對12家銀行信用卡「加碼」，單筆消費刷3,000元送200元，聯名卡單筆刷3,000元送300元，再加上破10萬件特價商品最低2.2折起，簡直就是賺上加賺！想攻略史上最划算卡利High，掌握4重點輕鬆省荷包。

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首波信用卡滿3千送3百 名品先搶一波聰明刷

7／9至7／20期間，新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，即使未綁定振興券，先享全館消費滿3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元，每天最高可回饋10萬元，想搶名品的夏季新貨，一定要把握這一波。

實體振興券單筆滿3千送1千 回饋率33%高到破表

7／15至7／19活動期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金，回饋高達33%，抵用金消費方式為每張200元面額共5張，民眾可用於購買現在下殺5折起的男女童裝、女鞋、運動休閒類商品，消費滿2,000元可抵用200元。





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聯名卡單筆刷3千送3百 加實體券賺上加賺

7／15至7／19期間，新光三越針對12間銀行信用卡，推出消費滿3,000元送200元回饋；聯名卡消費單筆刷3,000元送300元回饋，搭配實體振興券獲得的抵用券，優惠再加優惠等同賺上加賺。

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超過10萬件折扣商品 隨便買都划算

除了信用卡與振興券滿額回饋之外，新光三越還祭出超過10萬件商品特價2.2折起，囊括美妝、服飾、居家、3C等類別全都有，直接推出實體振興券特價之外，還有「買一送一」、「千元均一價」等優惠，等同買越多賺越多，且串連專屬APP提供超夯爆品「搶先預定」服務，不用人擠人也能先搶好貨。

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新光三越表示，6月已感受到明顯的買氣回溫，今年因應政府發放振興三倍券增買氣，加上適逢夏季超級卡利High檔期，祭出刷卡、實體券雙管齊下的回饋，加上超過10萬件特價商品，讓消費者都能找到「想買的」，尤其現在民眾不能出國購物，集結新品與夯品就能創造買氣，包括化妝品、名品、服飾跟家用、3C等都會是熱門類別。

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