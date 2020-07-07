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打造徐睿知女王氣場就靠「這牌」墨鏡　代言人韓素希同款被搶光

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@tvndrama.official、《雖然是精神病但沒關係》、HONGHOL官網

隨著徐睿知與金秀賢搭擋主演的新劇《雖然是精神病但沒關係》目前已播到第六集，人氣節節上升，劇中徐睿知如同時尚大秀一般百變的華麗造型是一大看頭，就連臉上的「墨鏡」也詢問度爆表，讓搭配的每一套服裝又更提升一個層次，且同品牌的墨鏡女神韓素希也曾戴過！

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

徐睿知身上這件設計師品牌MINJUKIM的米黃色短裙洋裝，配上LOEWE腰封，本身就已氣勢十足，再戴上一副大方框黑色墨鏡，又瞬間從仙氣女神變成氣勢女王，微貓眼的設計讓臉型更修飾，也讓較陽剛的方形增添女人味，玳瑁鏡框低調卻有細節。

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲HONGHOL 「ÉTOILE」系列，285,000韓元（約NT＄6,972）。

接著鏡頭轉到另一幕，徐睿知以開著車的霸氣姿態現身，挑選了一款「蝴蝶」形狀的墨鏡款式，搭配玫瑰金色的金屬細框，十分襯膚，讓本身臉已經夠小的徐睿知，又瞬間小了一號。

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲HONGHOL 「DIVA」系列，445,000韓元（約NT＄10,886）。

原來這兩款墨鏡來自南韓眼鏡品牌HONGHOL，受到許多韓妞網紅、明星喜愛，且現在的品牌代言人還是當紅的「女二」韓素希，韓素希在日前為南韓爆料媒體Dispatch拍攝的一組時尚大片中，便是戴上了HONGHOL的墨鏡系列，設計新穎有記憶點，淺色鏡片也相當適合夏天，且韓素希在廣告中配戴的兩款，已在官網上顯示斷貨！

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲HONGHOL 「LA VIE EN ROSE」，385,000韓元（約NT＄9,418）。

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲HONGHOL「ROMAN HOLIDAY」，385,000韓元（約NT＄9,418）。

此外，徐睿知也曾在劇中配戴南韓小眾品牌「PROJEKT PRODUKT」的墨鏡，身穿黑色玫瑰花紋洋裝並盤起頭髮，戴上品牌SC7款式的貓眼墨鏡，盡顯奢華貴氣，棕色的鏡片若隱若現，充滿神秘感。

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲徐睿知、韓素希墨鏡。（圖／翻攝自IG）

▲墨鏡。（圖／翻攝自官網）

▲SC7，定價255美金（約NT＄7496）。

►「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝，洗頭不吹乾養出好髮質

►徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 墨鏡, 南韓, 小眾
fashion.net

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