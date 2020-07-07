Seiko女錶花朵圖騰、鑽石點綴　銀座代表色入設計慶25周年　

▲Seiko Lukia紅色 SPB135J1腕錶，42,000元。（圖／SEIKO提供）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下女性腕錶品牌Lukia今年歡度25周年，品牌以企業總部所在的銀座為靈感，打造6款時尚錶款慶祝，珍珠母貝面盤中央均繪製盛開花朵，點綴8顆美鑽作為時標，錶殼與錶盤邊緣相接處採特殊切削加工，讓反射光線更吸睛，另一大特色在於每一款獨特色調靈感均源自銀座，不管是日與夜光影、石板道路的顏色都入設計。

▲靈感源自銀座夜空的琉璃色SPB137J1 腕錶（左）42,000元，發想自銀座石板道路「青白橡」的SPB138J1 腕錶42,500元。



▲SPB140J1腕錶具有女性柔美的「櫻色」，43,500元。



Lukia為25周年錶款的色調分別發想自歌舞伎妝容所使用的「胡粉白」、代表銀座熱情的「紅」、象徵星空的「琉璃藍」、源自銀座石板道路的「青白橡」色、柔美感的「櫻色」，以及發想自的泛白月色的「月白」鑽錶，此款全球限量250只、台灣配額2只，其鱷魚皮錶帶以日本傳統的「谷染」技法呈現白色皮革表面與淡藍色凹紋；全系列均搭載Seiko最新的自動上鍊機芯6R35，具70小時的動力儲存。

▲錶圈鑲鑽的SPB141J1限量錶款以泛白月色為靈感，台灣限量2只，72,000元。



優雅又充滿女人味的Lukia深受都會女性喜愛，CITIZEN旗下xC光動能全球電波時計錶也有一批忠實擁護者，今夏以朝陽與夕陽為主題推出2款高階新錶，ES9446-54X於白蝶貝面盤展現淡淡暖橘色漸漸渲染天空的意象，另一款ES9444-50Y則以淺紫色漸層面盤詮釋落日餘暉美景，均是日常好穿搭的款式。

▲CITIZEN詮釋朝陽升起的光動能全球電波女錶ES9446-54X（左）34,800元，演繹夕陽意象的ES9444-50Y腕錶36,800元。（圖／CITIZEN提供）