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養出素顏也發光的5個「美肌好習慣」！快把酸類保養學起來

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▲素顏也發光的5個「美肌好習慣」。（圖／翻攝IG）

▲想要有素顏出門也不怕的透亮好肌膚，先來養成5個「美肌好習慣」。(圖／翻攝IG@aoihamada)

編輯／Amanda

有些女生出門前一定要先化妝，其實不一定是她們愛化妝，而是肌膚瑕疵比較多，不化不敢出門。想要素顏出門也不怕，首先要有不化妝也透亮細緻的好肌膚，快來把以下5個「美肌好習慣」記好，持續堅持做，讓肌膚狀態越來越好，以後趕出門不用再手忙腳亂。

▲素顏也發光的5個「美肌好習慣」。（圖／翻攝IG）

▲正確清潔不只是把臉洗乾淨，要溫和、避免過度清潔。(圖／翻攝IG@goodal_official)

＃正確清潔

想要擁有好肌膚，第一步是做好清潔，但「正確的清潔」不僅是要將臉洗乾淨，更是溫和地將臉洗乾淨，避免過度清潔，造成乾燥、甚至使得肌膚受傷。除了挑選溫和又適合個人膚質的洗卸產品，洗臉時水溫勿過高，洗臉時間別太長、過度搓揉等細節都需要留意。

＃適度去角質

肌膚在健康狀態下會自然代謝，但像是熬夜、壓力疲憊肌或過度缺水都會讓角質代謝出現異常，導致老廢角質無法順利代謝而堵塞、撐大毛孔，進而產生粉刺和痘痘，且會影響保養品吸收。可依照個人膚質、膚況適度使用去角質產品，幫助肌膚代謝老廢角質，像是油性肌約可1週去一次角質，乾性肌則可2～3週去一次。

▲素顏也發光的5個「美肌好習慣」。（圖／翻攝IG）

▲每天起床喝一杯熱開水和新鮮檸檬水，可以幫助代謝和補充維生素C。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

＃多喝熱水和檸檬水

維生素C可說是愛美女生最熟知的美肌營養成分，可幫助肌膚提亮、減少黑色素形成，更是天然的抗氧化劑，有助於延緩衰老。除了透過吃保健食品來補充維生素C外，每天起床後喝一杯熱開水和新鮮的檸檬水，也是簡單獲取維生素C的方法。

＃學會使用酸類保養品

皮膚科醫師建議適度使用酸類保養品代謝粉刺、過多油脂，幫助肌膚更潔淨、細緻平滑，但很多人一聽到酸類保養品，就覺得很刺激，害怕不敢用，其實現在市面上有許多低濃度的酸類保養品，且越來越多品牌重視使用的溫和感，不僅沒有以往用後脫皮、刺痛的狀況，有些甚至溫和到能天天使用。

▲素顏也發光的5個「美肌好習慣」。（圖／翻攝IG）

▲面膜能快速為肌膚補充營養，可視為加強保養。(圖／翻攝IG@goodal_official)

＃定期敷面膜加強

敷面膜是許多女生都喜愛的保養方式，但其實面膜不用天天敷，日常只要做好基礎護膚程序，再定期依照肌膚狀況使用面膜來加強，就能擁有很好的美肌效果，尤其是美白、控油或深層清潔型面膜，別貪心，最好依照產品的建議說明來使用。

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關鍵字：

保養, 美肌, 好習慣, 護膚, 素顏, 發光, 好肌膚
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