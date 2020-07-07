不再忘東忘西！「6個方法」改善金魚腦，記憶力激增

▲記憶力不佳別怪老化，可能是生活習慣出了問題。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人的通病就是忘東忘西，明明正要去找資料，下一分鐘卻忘了自己要幹嘛，或許也是因為生活緊繃、雜事繁忙導致意義力越來越差，但別灰心！提升外國研究以下6個方式可以記憶力，不妨試試看吧！



1. 多吃魚類

小時候常聽媽媽說「多吃魚會變聰明」，魚類含有豐富的omega-3脂肪酸和DHA，可以幫助維持大腦神經傳導功能運作，更能進一步提升記憶力。omega-3脂肪酸也能保護心臟，同時降低血壓。

2.有質量睡眠

研究指出，睡眠不足會影響學習能力和記憶力，導致於無法專心，使得大腦難以接受資訊。睡得剛好、深沉是重點，睡太久對記憶力也沒有幫助。

3.每天冥想15分鐘

加州大學有研究指出，有冥想習慣的大學生的記憶力和集中力比沒有冥想習慣的學生較強。當心思紊亂時，不妨靜下心來抽10-20分鐘冥想整理思緒，對記憶力有很大幫助。

4. 多吃健康莓果

研究發現黑莓內的萃取物能幫助提高記憶力，同時幫助平衡與協調。莓果類營養價值高，像是藍莓能夠強健骨骼，草莓能促進腸道蠕動，有利於清腸通便，

5. 打電動

打電動竟然對記憶力有幫助，某項研究發現電競選手的記憶力和集中力比普通人強很多，打電動需要快速從不同情境中轉移，會使短期記憶力增強。

6.學習新語言

據說成年人學習新語言能使大腦皮層加厚，其中一層神經負責語言、記憶和意識。學習新語言不僅能提升自己，又能增加大腦能力，何樂而不為呢？

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