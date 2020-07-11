約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭

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兩個互相有好感的人，一開始都會藉由「約會」來讓彼此更加了解，也從言行談吐之間來判斷是否該和眼前這個人交往，女孩們除了要好好審視對面的男孩是不是你心目中的白馬王子，同時也要小心別在約會時犯了以下幾個錯誤，可能會讓男生瞬間蹦出「我不喜歡這種女人」的想法喔。

＃任何事情都無所謂，無法自己做決定

對於兩個人的約會行程總是抱持著「都可以」、「不知道」、「隨便啊」、「你說的都好」的想法，或許你只是覺得想以對方為主來表示自己的尊重與在乎，但是這對男生來說反而是種困擾，有不少網友都表示，這種女生反而容易在事後有所怨言，所以能清楚知道自己喜歡什麼、想要什麼的女生，更加有魅力。

＃突然沉默

約會時聊天是兩個人的事，不論是男生、女生，聊天到一半對方卻突然沉默，誰都不會開心，不要把開話題當作是對方應該做的，兩個人要相處，若永遠都是一個人在分享，關係是無法持久的。

＃只會抱怨

當然也不是懂得回話、懂得分享就好，雖然在忙碌的生活下要不厭世也難，但是女孩們要特別注意，面對心儀的對象，不要老是把不開心的事往對方身上丟。此外，也不要老是抱怨對方哪裡不足，沒有人會喜歡不斷吸收你給的負能量。

＃做容易讓人過度期待的事

當兩個人還處在曖昧階段，如果還不確定自己究竟喜不喜歡對方，就不要盡做一些讓人誤會、或是使人過度期待的事情，比如說肢體上的碰觸、曖昧指數滿點的情話、胡亂吃醋，若是對方覺得有機會成功而告白，得到的卻是一句「我還要想一想」、「我其實沒這個想法」，就會瞬間讓人產生反感。