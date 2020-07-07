美妝殺很大！倩碧推出限時買一送一、Jurlique明星品買大送小

▲倩碧推出史無前例買一送一活動。（圖／翻攝自IG/cliniquekorea）

記者曾怡嘉／綜合報導

不需要等三倍券，倩碧搶開專櫃品牌第一炮，7／10起推出水磁場保濕凝膠買一送一活動，Jurlique為歡慶35周年，也推出生日歡慶活動，旗下明星商品買大贈小，粉絲們快趁機補貨，比振興券更划算！

許多網友心中口碑保濕神品破天荒推出超殺折扣，自7／10起連續72小時水磁場保濕凝膠買一送一，請好友閨密一起感受保濕霸主的魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 Clinique Korea, 크리니크（@cliniquekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 下午 9:26 張貼

隨著氣溫不斷飆升，習慣長時間待在冷氣房，平均8小時後，臉部肌膚便會流失400-500cc靈。肌膚日常打底、保濕抗老，更需要耐心地每日使用正確產品，夏季做好保濕是唯一關鍵。

在 Instagram 查看這則貼文 Clinique Korea, 크리니크（@cliniquekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 12:38 張貼

倩碧的水磁場72H超循環保濕凝膠，無油成分不起屑，擁有玻尿酸及高活性蘆薈萃取，啟動補水超循環。即使洗臉後，也能維持72小時不間斷的強力保濕，作為妝前保養還可讓妝容完美服貼又持久。

來自澳洲的Jurlique以活機栽植法，生產天然高效護膚品，備受消費者推崇，品牌認為美麗不能被製造、不能加工，所以我們種植它。

今年8月適逢品牌35歲生日，自本周7／9至8／31，推出生日季歡慶活動，包含四大明星商品買大贈小、贈送35周年限量原木紀念鉛筆、會員點數不限消費立即贈，再加碼振興券買2000送200的連四波回饋，邀您同沐大自然的美好滋養，延續簡單保養儀式。

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