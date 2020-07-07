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摩洛哥優油超狂特價799元！護髮神油用途超乎想像　原來洗頭時也能用

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▲▼CP值破表！「摩洛哥優油」下殺53折 。（圖／翻攝自IG）

▲摩洛哥優油已成為愛美女生護髮首選。（圖／翻攝自IG/moroccanoil，以下同）

編輯 / T編

說到髮油，摩洛哥優油絕對是首選，據說死忠粉絲一用就回不去，出色的修護力媲美專業沙龍，使秀髮盈亮閃耀，完美取代家裡髮膜與護髮乳，免沖洗超省時省力，是現代人日常快速護髮的新選擇。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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打破髮油等於黏膩的刻板印象，摩洛哥優油訴求一抹立刻吸收，完全零油感，滑順觸感能立即感受。優油中添加有富含抗氧化劑的摩洛哥堅果油和提高秀髮光澤的維生素，幫助理順秀髮、加快頭髮吹乾時間，更是造型前的打底必備，塑型、定型就靠這一瓶。

摩洛哥優油不只能塗髮尾，更能應付日常多種情境需求，一瓶抵多瓶，也難怪許多人一用就變死忠粉絲。

▲▼CP值破表！「摩洛哥優油」下殺53折 。（圖／翻攝自IG）

洗髮時使用

以摩洛哥優油混合潤絲或沖洗式護髮素後，直接塗抹在需修護的髮尾乾燥處，停留三分鐘左右再沖洗，短時間的加強護理，效果等同於在沙龍店的結構式護髮。

洗後吹髮前

先以毛巾按壓濕髮後，於吹髮前使用髮油，可有效阻隔高溫熱傷害，而髮油分子極小，加速頭髮吸收，吹乾後頭髮更柔順蓬鬆。

▲▼CP值破表！「摩洛哥優油」下殺53折 。（圖／翻攝自IG）

乾髮時

塗抹於乾燥髮尾處，打造柔順秀髮，長效保濕修護。

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造型後

幫助添加秀髮光澤，也有輕度的塑型、定型效果，適用所有髮質。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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摩洛哥優油, 髮油, Her, Her和她
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