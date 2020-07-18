常被笑沒帶腦？8個提升記憶力的生活習慣　擺脫「秒忘」人生

▲記憶力書退已不是老年人專利，許多年輕人也常有忘東忘西的狀況。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

編輯／Amanda

現代人生活步調快速、壓力大，加上每天被爆炸性資訊圍繞，記憶力越來越差早已不是老年人的專利，不少年輕人也都有常忘東忘西的「金魚腦」狀況。但這些非先天因素導致的記憶力衰退現象，其實可透過一些生活習慣來改善，快把以下8招能提升記憶力的方法記起來，從今天開始實行！

1.多吃富含維生素C的蔬菜



可多吃花椰菜、甘藍菜、甜椒、苦瓜等富含維生素C的蔬菜，尤其是花椰菜，含有大量的葉酸和維生素B、C、K，可幫助改善神經系統工作，刺激大腦並減少壓力。

▲有氧運動可幫助刺激大腦，進而提升記憶力和學習力。（圖／翻攝IG@babebani）



2.培養運動習慣



哥倫比亞大學研究發現，經常做有氧運動可促進心臟及汗腺活動，能幫助刺激大腦的海馬體，進而提升記憶力、語言能力和學習力。

3.有良好的睡眠品質



醫學上很早就證實了睡眠與免疫功能間的密切關聯，睡眠不足最先會出現記憶力衰退的現象，長期睡眠不足更會使人變得遲鈍、越來越笨，學習力和判斷力都會變差。但切勿矯枉過正，睡眠時間過長對提升記憶也沒有幫助，睡眠品質和避免熬夜是關鍵。

▲睡前閱讀能減少干擾，記得更清楚。（圖／翻攝IG@ahc.official）



4.試試睡前閱讀



想要輕鬆就能改善記憶力，試試在睡前閱讀或看資料吧！曾有實驗顯示，同一份文書資料，在睡前閱讀的人記的內容，比起在其他時間閱讀的人還要多，專家表示，可能是因睡前閱讀的內容在睡眠時會單獨留在腦中，少了干擾，記憶效果因而提升。

5.多吃魚肉



像是鮭魚、鯖魚、鮪魚、沙丁魚等魚類富含Omega-3脂肪酸及DHA，有益於腦部健康發展和提升記憶力。此外，含Omega-3脂肪酸還能幫助降血壓，保護心臟。

▲少攝取精緻食品和糖分，能幫助保護記憶力。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



6.養成健康飲食習慣



少吃甜食、含糖飲品或高度加工食品、精緻食品等，盡量吃天然原形食物，也能為保護記憶力起到作用，還能避免發胖。

7. 打電動或玩遊戲



曾有研究發現，職業電競選手的記憶力及集中力比起一般人強上許多，因為職業電競選手常要快速地在不同作業、操作中轉移，進而使得他們的短期記憶力增強。

8.多吃黑莓



顏色鮮豔濃郁的莓果類富含抗氧化的花青素和維生素C及許多營養素，可提升免疫能力，對身體有益，近年來被視為美容保健聖品，更有研究發現黑莓的提氣有助於提高記憶力、平衡及協調等益處。



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