劉嘉玲豪邁抬腿秀Dior夯鞋　姿勢醜爆忘了女星形象

▲劉嘉玲入手Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋樂不可支，80,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）



記者陳雅韻／台北報導

DIOR與Air Jordan攜手推出的Air DIOR限量鞋，8000雙吸引500萬人次上網登記抽籤，可見競爭激烈，但超級VIP們不用搶破頭，周杰倫、蕭敬騰、林俊傑等天王已穿上腳，港星劉嘉玲也剛到專賣店領夯貨，戴著草帽、墨鏡與口罩的她包緊緊，但見新鞋興奮喊出：「YA！」她更手扶著雙腿、豪邁抬起腿秀鞋底，姿勢醜爆，但她毫不介意。

▲劉嘉玲不計形象抬腿秀Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋的鞋底。（圖／翻攝carinalau1208 IG）



Air Dior有高筒與低筒2款男鞋，染上DIOR經典灰色的牛皮鞋面側邊，裝飾斜紋提花的Nike勾勾，「AIR DIOR」字樣出現在Jumpman Wings 標誌上方，而劉嘉玲為秀出鞋底的DIOR字樣，不計形象將雙腿一抬，網友直言這雙男鞋讓她看起來腳超大，同樣秀鞋底的蕭敬騰pose可帥多了！

▲蕭敬騰耍帥秀Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋鞋底DIOR字樣。（圖／翻攝蕭敬騰IG）



同一天劉嘉玲也到花市採買鮮花，一身清爽白色服裝、搭配香奈兒（CHANEL）瑪莉珍鞋的她，拿著花束聞香氣拍美照，終於重回大眾熟悉的優雅形象。

▲劉嘉玲領夯鞋的同一天，還前往花市買花。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

