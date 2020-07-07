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李聖經「緊身印花裙」火辣翹臀全現形　Joy也穿同款尬輸贏

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記者鮑璿安 ／台北報導 

南韓女星李聖經近期暫無新劇推出，卻仍是話題人物，日前她在IG PO出一段影片，無修圖鏡頭下，李聖經穿著粉嫩上衣搭配印花長裙，看似樸素造型意外露出超逼人線條。只見裙裝完美包覆身軀，讓李聖經翹臀曝光，該款開大絕的裙裝更是來頭不小，連Red Velvet成員 Joy （朴秀英）也早就穿過。

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲李聖經穿著Blumarine 淺粉紅色緞面花卉半身裙露出驚人曲線，NT$32,800 。（圖／品牌提供）

李聖經有175cm高挑身材，完美臉蛋更是擄獲不少粉絲，近期她穿著粉嫩上衣站在窗前拍攝美照，一頭長髮伴隨陽光灑落頗有仙氣。然而最大亮點就屬，李聖經纖瘦的側面線條，運用義大利服裝品牌Blumarine淺粉紅色緞面花卉半身裙完美包覆身材，使得玲瓏有致的翹臀和螞蟻腰立刻現形。

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Red Velvet成員 Joy 也演繹過同款半身裙黑色款式。（圖／品牌提供）

該裙裝也晉升女星熱門單品，早在三個月前就被Red Velvet成員 Joy （朴秀英）穿過，比起李聖經前凸後翹的性感韻味， Joy以黑色平口上衣搭配同色系裙裝和袖套，巧妙露出纖細手臂和鎖骨。即便全身黑卻不減浪漫風情，伴隨各色花朵盛開，宛如復古女郎一般吸睛。

李聖經「帶貨女王」封號一點也不假，日前她就以隨意私服搭配DIOR新款Bobby肩背包，簡潔的白色皮革更增添她的仙氣，再以帆布肩帶彰顯層次感。李聖經穿著背心與牛仔褲模樣輕鬆，但好身材絲毫不打折扣，一舉一動讓粉絲驚艷。

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關鍵字：

李聖經, 南韓, 女星, Red Velvet, Joy , 朴秀英, Blumarine
fashion.net

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