太Q了！UNIQLO最新哆啦A夢聯名主打「親子裝」 　媽媽們必須買

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

UNIQLO以品牌「UT系列」作為與藝術結合的創作畫布，繼上回重磅聯名村上隆、怪奇比莉之後，本月則將迎來「哆啦A夢」聯名UT，剛好正逢《哆啦A夢》50週年，為慶祝這位跨世代的卡通明星年過半百，特別主打「親子裝」系列，讓大人、小孩都能一同穿上喜歡的角色，此外也邀請網紅們為大家示範，全家人一起穿的畫面實在是可愛爆棚！

全新的「哆啦A夢」UT系列將於7／10日起正式上架，總共推出三大主題服裝，包括以多種道具圖案為設計的「神奇道具系列」、重現電影與創刊號漫畫的「友情療癒系列」以及3D電影畫風的「3D未來系列」。大人版型以男裝尺碼為主，提供XS～3XL選擇，女生也能駕馭，售價NT＄590，童裝售價NT＄390。

「神奇道具系列」

如果你是哆啦A夢愛好者的話，對於這些經典道具絕對不陌生，像是竹蜻蜓、任意門、記憶吐司、縮小燈、時光布⋯⋯全都印在了本次的聯名服裝上，看看「撒拉一家四口」的小女兒以諾穿上滿版道具服裝的可愛模樣，令人好想馬上為家中小寶貝購入一件！

「友情療癒系列」

預計於今年上映的《Stand by Me DORAEMON 2》電影版，其中胖虎的經典橘色鋸齒條紋衣服，在現實中也出現了同款！此外，本次UT聯名系列為向這部經典卡通致敬，還運用了《哆啦A夢》的創刊號漫畫封面。

「3D未來系列」

電影裡3D版本的哆啦A夢與平時的動畫畫風截然不同，線條變得更加柔和，全家人一起穿上同系列是不是太可愛了？

一家子想要一起穿上「親子裝」，也不一定要通通選擇同款，像是小小網紅「乳絲」一家人、還有「撒拉一家四口」，為大家示範了不同款式的混搭風格，用「哆啦A夢」來讓家人之間的感情越來越好。

與UNIQLO同屬迅銷集團的GU，同樣也利用各種聯名計畫進行一波波攻勢，日前與日本潮牌「SOPH.」推出的「1MW by SOPH.」系列，便是瞄準了年輕的潮流市場，讓大家能夠用GU的親民價格，入手頂尖的好設計。

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