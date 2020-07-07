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趙麗穎「森林系造型」比產前還美！露纖腰、白皙腿根秒變少女

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記者鮑璿安／台北報導

女星趙麗穎產子一年後宣告復工，但熱度絲毫不減，代言、廣告都接到手軟，近日再曝光一系列形象照，趙麗穎一改過往清秀造型，而是以「森林系少女風」出鏡，頭戴草帽身穿碎花背心，洋溢濃厚俏皮氣息，獲得網友直呼：「地表最不科學媽媽！」

▲趙麗穎 。（圖／CFP）

▲趙麗穎 。（圖／CFP）

▲趙麗穎最新形象照曝光，身穿DIOR 2020春夏系列背心大展少女氣息 。（圖／CFP）

趙麗穎去年（2019年）3月產子，時隔一年多復工，身材狀態都恢復得相當完美，近期由工作室釋出一系列形象照，看上去甚至比懷孕前還要年輕。畫面中趙麗穎頭戴草帽，任憑鏡頭拉近拉遠，五官仍是十分精緻，盡品牌大使之姿身穿DIOR 2020春夏系列背心，立體碎花元素更顯可愛，U型領口配合細肩帶遊走於趙麗穎纖瘦身材之上，讓毫無贅肉的手臂線條見客。

▲趙麗穎 。（圖／CFP）

▲趙麗穎 。（圖／CFP）

▲趙麗穎露出逼人長腿，青澀模樣比產前還年輕。（圖／CFP）

不光如此，下身短褲更讓趙麗穎筆直長腿若隱若現，最後運用一雙皮革長靴收尾，趙麗穎隨意蹲坐在樹林中，青澀氣息迎面而來，絲毫看不出已經是孩子的媽媽，身材恢復速度驚人。

此外，趙麗穎日前加盟綜藝《中餐廳》，就以一身Maison W白色挖空上衣出鏡，巧妙露出胸上領域；再以設計師品牌Chrisou by Dan軍綠色短裙點綴，整體造型簡潔不失女星風采，遊走於可愛與火辣之間，果然獲得網友齊聲大讚：「地表最不科學媽媽」、「吃了防腐劑」、「真的美」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

趙麗穎, 馮紹峰, DIOR, Maison W, Chrisou by Dan
fashion.net

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