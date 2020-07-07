【奧斯塔羅】下一段戀情是否即將出現？

有時單身

總會期待情感的出現

有另一半陪伴時的甜蜜感

如果你也還單身

期待著另一半的出現

今天就和奧斯老師一起來測測

下一段戀情是否即將出現？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來要成功的結束單身機會可就比較低了唷！面對渴望的甜蜜感情生活，可能就要再等等囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是阻隔與提不起勁！所以奧斯老師要問問你的是，雖然你嘴巴上囔囔著想結束單身，想要認識對象步入穩定關係，但面對感情一開始的認識、曖昧、約會、確認心意….這繁雜的情侶前置作業，你好像也厭煩的覺得要重新認識一個人，是件挺麻煩的事情！因此奧斯老師要先請你針對這部分做一下調整，開始把認識對象這件事情付諸行動比較好唷，之後咱們在來討論桃花運勢囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來要認識對象跟結束單身，就都顯得比較辛苦與勞累囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是憔悴與勞累，奧斯老師要說在這樣的牌組可以多少看出來，你對於兩人世界的渴望。雖然偶爾嘴巴上總說著單身不錯一個人挺自由的，但面對兩人世界的甜蜜甚至有另一半時的依靠感，內心還是挺渴望的！只是在這樣的牌組在接下來要認識對象，奧斯老師就要心疼地告訴你勢必要辛苦些囉！因此接下來就當作先認識些新朋友開拓個生活圈，之後再在其中尋找對象吧。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的桃花運勢就顯得比較平淡了唷！對於要認識對象要結束單身的這些事情，緣分好像就比較淺薄了！畢竟這樣的牌組多半代表的是友情與朋友聚會。可能這樣說挺奇怪的，但奧斯老師要問問抽到這組牌的你，其實你在現實當中朋友或是聚會可不算少，也不是太避諱認識新朋友！可能也嘗試過想在朋友圈找尋對象，但偏偏你的個性只要把對方認定是好朋友或是友情之後，要發展成所謂的愛情，你好像自己也覺得挺怪的唷！因此奧斯老師要說接下來還是比較偏向認識新朋友，進入下一段感情的機會就沒有這麼的強烈了唷。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下的桃花可要好好把握了唷！這樣的牌組多半代表的是積極與熱情，所以不難發現接下來要在生活中遇到互動不錯與積極追求的對象，機會可就挺大了！而這樣的對象除了對你可能會展開挺大的追求或是積極主動地和你相處與互動唷！另外當然也有可能是遇到，你自己挺感興趣的對象，奧斯老師都會建議你可以積極的互動與相處，都有挺大的機會，經過追求後朝情侶的方向發展，因此奧斯老師偷偷建議你可以多注意一下，目前跟你互動較多的對象或是明明剛認識不久，卻有一見如故的感覺，奧建議你可朝這方面察覺看看新對象囉！

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