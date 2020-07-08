【奧斯塔羅】面對現實社會　目前的你是真的開心嗎？

對這現實的社會

表面與真實總是存在點落差

快樂這檔事會不會也只是虛偽的一面

所以現在就和奧斯一起來看看

目前的你是真的開心嗎！？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組的朋友，奧斯要說其實內心的你根本不像外表的開心，因為這樣的牌組多半代表的冷眼旁觀與冷漠！所以骨子裡的你其實並沒有這麼的熱情與活潑，而也因為這樣的牌組也有著壓抑的含意在，所以奧斯不得不說一直以來你都挺壓抑真實的你，說是為了迎合環境也好說是為了敷衍應酬也好，畢竟內在的你多少還是存在點冷漠，所以奧斯要建議抽到這組牌的朋友，偶爾要多和自己的好兄弟或好姊妹聚聚囉！畢竟你只有在你真心將對方當作朋友的對象前，才能好好地表現出真實的自己，可別壓抑過了頭，夜深人靜時才感到疲憊不已唷！

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選擇到這組牌的朋友，大多時候你們還可真的是挺開心的人囉！表面的開心其實就是真實的你們，因為這樣的牌組多半代表的是樂觀與天真，所以不難發現其實你們是個很不喜歡過多思緒的人。對你們來說大多時候開開心心的也就過了那麼一天，何必將自己往矛盾的方向推呢？而也因為這樣的牌組代表的天真浪漫，有那麼一部分是害怕，因為你清楚知道只要思緒過了頭，就連你自己都收不回來，那倒不如就簡單些，該怎麼樣就怎麼樣囉！因此奧斯要說選擇到這牌組的你們，其實表裡還是如一的囉。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯不得不說你們的表面功夫可真是做到家了！因為這樣的牌組多半代表是陪伴與觀察，所以其實真實世界中的你們，就是個挺會看人眼色與觀察局面的人，而更應該說這樣的牌組多半代表你們比起同年紀的人成熟許多。你們知道情緒不應該掛在臉上，即使目前的你多麼的不開心或是感到不屑，只要目前身處的場合是重要的，是你認為不能將真實自己表現出來的，你就會不允許表現出真實的自己！就算是相處的對象，即使你打從心裡就不喜歡這樣的對象，但為了顧全大局，你還是會笑笑的做上些表功夫，不讓對方察覺的你的真實想法，所以奧斯要說，你們的快樂就顯得表面許多囉！

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選擇到牌組的朋友，奧斯得說你們的開心與快樂還是挺真心的囉！這樣的牌組多半代表的是成功與歡愉，所以不難發現內心的你們其實相當的渴望成功，你們希望可以達到自己想達到的目標，想做到自己真心想完成的事情。所以當你們真的達到了或成功了，臉上的笑容可就真心不過了！所以當你做某些事情是在為了自己的目標努力時，你的內心就會感覺踏實，快樂也就真實許多了。但重點來囉，必須是你認為重要與視為自己份內事的事情唷，要是其他部分，奧斯不得不說其實你們的笑容還是滿表面的，畢竟你們可是挺會看場合與察言觀色的！

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