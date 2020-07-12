奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

2020713-0719奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：巨蟹座事業運最旺！開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時也不要停下向前的腳步喔！

TOP2：天蠍座愛情運最旺！下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定，單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、可能是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意喔！

2.牡羊座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願去踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已！

3.天秤座金錢運需要留意： 正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好的理財！而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

牡羊座



開運顏色：天空藍

幸運數字：55

整體運勢★★

解析：下周牡羊座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些微的驕傲，適時的接受外援，情況會改善許多喔！

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願去踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已！

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作喔！

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

金牛座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：10

整體運勢★★★★

解析：金牛的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中！而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且相當特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係，但即使是如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：而學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

雙子座



開運顏色：白色

幸運數字：53

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友的行動力及熱情下降多！面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多多留意囉。別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多，需多加留意囉！

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多！對於愛情未來的方向，也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好的思考一下自己也是不錯的喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周多避免再投資或理財方面都不會有太多的起色喔。

巨蟹座



開運顏色：紅色

幸運數字：14

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將是讓你備感舒適的一周，所以好好把握下周難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係下方也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時地給彼此點空間會更增加感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，但奧斯還是要提醒感到滿意與安於現狀的同時也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

獅子座



開運顏色：橄欖綠

幸運數字：68

整體運勢★★★

解析：下周獅子座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

愛情運勢★★★

解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼？下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

處女座



開運顏色：橘色

幸運數字：73

整體運勢★★★

解析：下周處女的朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會！所以下周要更加勇於接受新的事物，同時也避免過多的評估時間，不要因為花了太多時間在評估而錯失機會喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足。奧斯建議周面臨另一半時需要簡化些，避免像是說者無意聽者有意的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業運方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的喔！

金錢運勢★★★

解析：下周財運停滯，並不會有增加的狀況！如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣較好，另外也要注意開銷的增加。

天秤座



開運顏色：藍綠色

幸運數字：99

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面！而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔。

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況！有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則可簡單看出下周顯得實際許多！代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢！而卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯醒下周工作方面要適時的放鬆囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好的理財！而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

天蠍座

開運顏色：黑色

幸運數字：06

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，另外也因為自信心的提升，也吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定，單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業上自信心相當的強烈，讓自己都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

射手座



開運顏色：紫色

幸運數字：11

整體運勢★★★

解析：射手的朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況在下周將開始動搖起來，過去的平穩與安定都將在下周有不安定的成份，另外奧斯提醒下周多花點心思留意細節，因為下周有因為疏忽細節導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★

解析：留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益喔。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業上工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、可能是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意喔！

金錢運勢★★

解析：正財運不佳，對於多於的花費要多加節制並注意突然其來的金錢支出！

摩羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：65

整體運勢★★★★

解析：下周摩羯朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報！而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息，不過奧斯還是不免要提醒，暫時的休息不是壞事但也別因此停下向前的腳步囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多！也因為如此雙方都更加願意未來這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理！也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

水瓶座



開運顏色：綠色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓水瓶朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難！奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了！將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會！類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢下周要多加注意囉！

雙魚座



開運顏色：藍色

幸運數字：07

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友，對於目前環境將感到些許的無力！長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法並且適時的放鬆自己或許能改善許多喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不再像過去存在的逃避的感覺，也嘗試將問題拿出來溝通解決！將會是個有效處理情侶問題的一周，所以若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩許多問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立！

金錢運勢★★★

解析：下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏！值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

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