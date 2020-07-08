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試・開箱／徐睿知高冷魔女「冷淡風唇膏」、《便利店新星》金裕貞小可愛桃紅唇

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記者李薇／綜合報導

▲雖然是精神病但沒關係。（圖／tvN、愛奇藝）

▲雖然是精神病但沒關係。（圖／tvN、愛奇藝）

▲《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知。（圖／tvN）

最近《雖然是精神病但沒關係》戲劇熱播，演員徐睿知因飾演暗黑童話作家爆紅，她的穿搭、造型也成為很多人討論的焦點，其中，特別的是唇色更是吸引大家的關注，盤點一下她的唇妝，可以發現幾乎都是以淡粉色、淡粉橘為主，《ET FASHION》也整理出3款類似唇色，想要模仿的話可以買這幾支來嘗試。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

1.M.A.C 絲柔粉霧唇膏 #313 Scattered Petals

這支唇色帶有一點冷淡小姊姊風格，細緻的粉橘色，飽和的質地一抹就可以顯露出明顯的色澤，霧面的膏體根據中徐睿知所挑選的唇妝質感近乎一模一樣。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

2.ETUDE HOUSE 玩美色計絲絨唇膏 BE103

ETUDE HOUSE的絲絨唇膏帶有一點淡粉紅色的質感，擦起來有種高冷的感覺，一抹也是極顯色的飽和質地，可以輕易遮蓋著雙唇的暗沉。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

3.MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏 #5忠臣

淡粉橘色的顏色，擦上雙唇就像裹上一層奶油一般絲滑綿密，帶有一點糖果香的味道，最厲害的＝是持久度可以維持一整天不掉色。

▲雖然是精神病但沒關係。（圖／tvN、愛奇藝）

▲《便利店新星》的金裕貞桃紅色口紅。（圖／愛奇藝）

不只是徐睿知的唇色引發討論，最近韓劇《便利店新星》也是很多人在追，其中一幕金裕貞以為要約會擦上了桃紅色的唇妝，讓肌膚意外的超級顯白，吸引不少粉絲在追問這款神級色號，《ET FASHION》也整理出3款類似唇色，讓女孩可以輕鬆變換不同的妝容。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

1.M.A.C 絲柔粉霧唇膏 #307 Fall in Love

M.A.C這支絲柔粉霧唇膏顏色非常繽紛鮮明，就是韓妞會喜歡的性感桃紅色，一抹就可以顯現出明顯的色澤，霧面的材質比起亮面更為低調、有質感。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

2.LANCOME 絕對完美唇膏 #368

霜狀的奶油材質是絕對完美唇膏經典的質地，滑順的塗抹開可以呈現出飽和的色澤，帶有細微的光澤，非常適合乾唇的女孩嘗試。

▲雖然是精神病但沒關係,徐睿知,便利店新星,金裕貞,唇彩,彩妝,M.A.C。（圖／記者李薇攝）

3.CHANEL 香奈兒超炫耀絲絨唇露 #170

香奈兒這支唇露呈現出細緻水霧的唇妝效果，淡雅的透明感可以呈現出細緻水亮的唇妝效果，帶有些微的光澤感，能夠描繪出精緻俐落的唇型。

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