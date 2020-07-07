DIOR高級訂製服做給精靈、雕像穿　把大秀拍成唯美「神話故事」

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

DIOR於昨日晚間（7月6日）以一場線上電影首播形式，發佈了2020秋冬高級訂製服系列，先前曾在預告片中出現的「縮小版」高訂服裝，原來是為居住在森林中的奇幻物種們所打造，在10分鐘的電影裡，DIOR以「Le Mythe Dior」（DIOR神話）為主題，透過人魚、精靈、仙女、雕像⋯⋯等童話人物展現了每套高訂服最美麗的面貌。

DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri邀請義大利知名導演Mattie Garrone來為今年秋冬的高級訂製服系列量身打造一部奇幻電影，用絕美的場景、化妝藝術與拍攝手法，呼應Maria Grazia Chiuri本季強調的超現實主義與女性意識，「超現實主義的影像試圖賦予不可見的事物一種可視的存在。我對於這些伴隨神秘及魔法而來的未來不確定性感到著迷。」

電影中，高訂工坊與微型人台扮演了重要的角色，DIOR將37套服裝以原比例的40％呈現，在工坊中一針一線運用真實的面料手工製作，象徵著不容置疑的精湛工藝，並放在有著品牌傳奇宅邸意象「蒙田30號」外型的行李箱中，讓兩位男士帶往森林，作為服裝範本提供給森林中各式各樣的童話物種挑選，接著再從這些神話角色眼神中的渴望來襯托服裝的誘人魅力。

男士們為牠們揀選丈量後，鏡頭再度回到工坊，開始縫製原尺寸的衣裳，讓童話物種們實際穿上身演繹，開心的在森林中悠遊穿梭，唯美畫面令人目不轉睛。

▲電影中扮演雕像的模特兒穿上DIOR本季高訂服裝。（圖／翻攝自WWD）



在Dior 2020秋冬高級訂製服裝系列中，有許多皺褶、層次的剪裁，以及強調垂墜感的設計，交叉的綁繩、百摺、雕花蕾絲元素能重複看見，與許多品牌強調浮誇再浮誇的高訂風格不同，Dior本季的高訂服華麗得恰到好處，在天馬行空的故事下，帶來的是非常舒服卻令人驚艷的視覺體驗。

▲電影中神話角色們選中的高訂服裝。



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