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記得帶笑臉出門！小賈斯汀「招牌飯店拖鞋」配同款襪　LOEWE草編包超可愛

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實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

用微笑來感染身邊的人已然成為一種生活習慣。在這個炎熱的夏天裡，除了想要用自身的微笑來保持愉悅的心情，也能利用眾多品牌使用的經典黃色笑臉來延伸正面樂觀的態度，一掃前陣子疫情帶來的低迷。

【Drew House】

▲笑臉。（圖／翻攝drew house官網、IG、LOEWE提供）

▲小賈斯汀的品牌Drew House以「飯店拖鞋」打響名號，已然成為品牌經典，還能配上同款襪子。（圖／翻攝Drew House IG）

近期鮮少推出音樂作品卻忙於原創品牌「Drew House」的小賈斯汀（Justin Bieber），就使用了笑臉設計出一系列標誌性的服飾及配件，從短袖T-Shirt到各式帽T，都用上了品牌的黃色笑臉logo，已經成為招牌的「笑臉飯店拖鞋」還能搭配同款襪子，舒適度想必又往上加。由於小賈斯丁本人的號召力又加上品牌童趣又不失潮流的設計，每次Drew House上新補貨時都會迅速售罄，可說是一件難求。

▲▼ 。（圖／Drew House 公關提供）

▲▼ 。（圖／Drew House 公關提供）

▲Drew House以笑臉為標誌，有許多有趣設計。（圖／翻攝Drew House）

【LOEWE】

除了很難搶的Drew House，還有機會可以趕緊入手Loewe今年夏天的新聯名！Paula’s 2020 Smiley系列是Loewe將經典的黃色笑臉融入了服飾配件中，傳遞一種「與眾共享」的精神，也是繼小飛象系列之後，又一個可愛清新的限時合作。

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲Loewe 2020 Paula's Ibiza夏日聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

Loewe設計總監Janathan Anderson將夏季系列的服裝配飾將色彩與趣味，拿捏得出神入化，彰顯出夏日情懷，除了能體現Loewe的品牌精神，此次聯名也滿載著西班牙小島Ibiza瘋狂又熱情的文化，利用微笑元素點綴的服裝跟配件多樣化，從T-Shirt、托特包、竹編包到毛衣和夾腳拖都有，讓穿搭可以很街頭帥氣、也可以很文藝優雅，每個人都能依據自身的穿衣風格，挑選適合的配件。

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲LOEWE籐編包加上笑臉更迷人，20,000元。

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲LOEWE微笑毛衣，加上鬚鬚很有效果，27,000元

 

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲LOEWE微笑藤編肩背提包，充滿悠閒度假氣氛，37,000元

▲▼ 。（圖／Loewe 公關提供）

▲LOEWE 2020 Paula's Ibiza夏日聯名系列，充滿歡愉ㄒㄧ

【Pull & Bear】

想參考更平價的小配件來增添青春活力，或是夏天穿膩了簡約的素T，還有更多的選擇，開心一夏，Pull & Bear x Smiley的聯名也不要錯過！

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲Pull & Bear x Smiley 俏皮可愛的夏日微笑聯名。

Pull & Bear將經典的黃色笑臉變換成多種不同的顏色，可愛的設計又療癒又能映出快樂與灑脫的精神，單品簡單又俏皮，告別沉悶的黑灰白色系，讓夏天充滿了歡樂氣氛。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲Pull & Bear使用經典笑臉讓衣服更趣味。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲Pull & Bear用經典笑臉結合世界名作《帶著珍珠耳環的少女》以及大衛雕像，T恤各690元。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲純白丹寧印上滿滿的彩色微笑，讓人也會心一笑，外套1,900元、牛仔褲1,790元。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲除了服飾以外，不妨讓身邊的小物也換上新衣，展現更多的個人風格，Pull & Bear AirPods保護套（左圖）390元。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲Pull & Bear Smiley戒指，490元。

▲▼ 。（圖／Pull & Bear 公關提供）

▲Pull & Bear Smiley耳環，490元。

 

關鍵字：

Smiley, LOEWE, Drew House, 小賈斯汀, Justin Bieber, Pull & Bear
fashion.net

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