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只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推　爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚

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記者李薇／綜合報導　圖 / 翻攝自台北凱撒大飯店FB

放假懶得煮飯，又不知道該吃什麼，那就來趟自助餐吃到飽吧！位於台北車站附近的凱撒大飯店內Checkers餐廳，就有超棒的自助餐吧，滿滿的牛排、生魚片還有新鮮螃蟹、九孔、淡菜可以選擇，空腹去一定會把肚子塞飽飽，相當過癮，購物網站「Her和她」推出「台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽」超級優惠餐券，原價1,078元、特價827元，趕緊找時間去吃一波。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽，原價1,078元，特價827元。點我購買。

Checkers以棋盤的設計裝潢為概念，可以呈現出現代與西式的裝潢風格，店內寬敞舒適，可以很自在舒服的享受美食；其中網友公認必吃的就是爐烤牛排，7分熟的粉嫩色調，光是用看得就超級療癒，一口咬下鮮嫩的肉汁，非常滑嫩可口。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲爐烤牛排是網友指名必吃。

除了牛肉，海鮮也是必選，有滿滿的生魚片、螃蟹、九孔、淡菜、水煮冷盤白蝦等，種類非常多元，新鮮的大海鮮甜滋味，讓人吃過就難以忘懷；另外還有PIZZA、生菜沙拉、烤生蠔、炸物等等，絕對滿足吃貨們的味蕾與胃。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲生魚片以及壽司選擇眾多。台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽，原價1,078元，特價827元。點我購買。

螞蟻控當然也有很多甜點可以選，包括新鮮的水果、西瓜、鳳梨、草莓，另外還有提拉米蘇、起司蛋糕、布丁、馬卡龍等等，當然少不了哈根達斯冰淇淋，夏天不吃不行，如果是精打細算的饕客，心裡一定想著只要吃幾球就可以回本。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲還有滿滿的海鮮可以選擇。

Checkers不管是在地理位置或是餐點的選擇上，都算是方便又實惠，不管是想要熟食、冷盤還是肉類、海鮮都可以在這裡滿足，適合朋友聚餐也適合全家大小一起前往。購物網站「Her和她，」推出「台北凱撒大飯店Checkers平日午餐吃到飽」優惠活動，原價1,078元、特惠價827元，實在太划算，快揪朋友、家人大吃一頓。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲用甜點劃下完美句點。台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽，原價1,078元，特價827元。點我購買。

關鍵字：

凱撒大飯店, Checkers, Her和她, Her, 吃到飽, 自助餐
fashion.net

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