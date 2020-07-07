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6連鎖咖啡振興券優惠懶人包　「買3千送3千」、「買一送一」全在這

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲星巴克、丹堤、85度c、cama café均公布7月振興券方案。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月份振興券即將上路，連鎖咖啡店方案也幾乎全出籠了，cama café近期宣布振興券加碼方案，7／20後持紙本振興券至門市消費，消費滿100元即贈同金額「cama café加碼券」，優惠內容包括飲品、禮品折抵；星巴克則祭出全品項9折回饋，丹堤則以「寄杯」方式，預購10杯特定品項咖啡就送20杯，伯朗則在7月份上班日天天推買一送一優惠吸客。

cama café贈同價位抵用券
在台約有120間門市的cama café，近期宣布配合政府振興三倍券政策，7／20後將推出「cama café加碼券」，持政府發行的「紙本三倍券」前往門市消費，依票券的消費面額，回送等面額cama限量加碼券。意即於cama café 店內使用三倍券200元，cama便回贈100元加碼券2張。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

加碼券包括2張5元折扣券，於點購任何大杯飲品可使用；10元折扣券2張，點購飲品滿100元以上即可使用；20元折扣券2張，於購買半磅咖啡豆或8入濾掛咖啡可使用，以及1張30元的折扣券，提供民眾在購買中秋禮盒可享優惠價外，再享30元優惠。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

星巴克限定3天買一送一
針對振興券推出「咖啡振興時光」活動，以紙本券消費可享全店9折，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品等消費均有涵蓋，優惠期間長達半年。此外，從7／15至7／17期間，再加碼以「紙本振興三倍券」到店單筆消費，再加贈全品項飲料好友分享優惠，等同多賺一次買一送一。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

丹堤咖啡買10杯送20杯
丹堤咖啡則在日前宣布，從7／15至7／25期間，消費者至丹堤行動購物網，使用「綁定振興券的信用卡」刷卡購買咖啡寄杯，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款，享有買10杯送20杯優惠，等同30杯飲品僅需花10杯價格，約為3.3折。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

伯朗咖啡館平日天天買一送一
伯朗咖啡館宣布即起至7月底止，除原有多數門市舉辦的每周一舉辦飲品分享日與每周五卡友日買一送一優惠，再「加碼」於周二至周四，其「熱情盛夏限定飲品」系列也推買一送一優惠，意即周一至周五的上班日，天天都有買一送一的優惠促銷。

▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

▲伯朗咖啡館熱情盛夏限定飲品。

路易莎咖啡推餐飲優惠
全台門市最多的路易莎咖啡，日前也宣布振興券優惠，7／15至7／31憑券到店消費，可享餐飲85折。

85度C送滿額抵用券
85度C針對振興券則從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，其「滿額抵用券」使用期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

關鍵字：

振興券, 三倍券, 振興三倍券, 星巴克, 丹堤, 85度C, 伯朗, 路易莎, cama café, 優惠, 促銷, 買一送一
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