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超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

對日常小事「拖拖拉拉」是不少人的共同毛病，不過有些人簡直是「拖延症末期」，赴約從來沒有準時過，說了出門其實還在家裡，然而在他們眼裡這不是拖延，而是不急的事情慢慢來就好，以下3大拖延症星座，你上榜了嗎？

Top 3 處女座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

處女座會上榜全是因為要求完美的個性，明明已經完善的事情還要一而再再而三確認檢查，而且處女座會認為慢工出細活，不知不覺養成了拖延個性。當然處女座還有一個特質就是「很難被說服」，所以當他人告誡處女快去做某事時，處女也會用一種不急不忙的態度去面對，果然是皇帝不急太監急。

Top 2 水瓶座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

要論拖延症，水瓶真的已經到了末期，主要是水瓶的個性實在是太不溫不火，很少有事情能夠激發他們的效率，並且水瓶也會秉持一種「還有時間，慢慢來」的態度去做事，最厲害的是跟水瓶相處久了，周圍的人一定也會被這種節奏所感染，變成拖延症團體。

Top 1 雙魚座

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

雙魚座會上榜很多人都不意外，跟他們相處一定會發現，從來沒有準時看到過他，因為雙魚座總是喜歡在出門前處理一些繁複的事情，東摸摸西摸摸，讓自己越拖越上癮。另外，雙魚天馬行空的個性下，非常不喜歡計劃好的事情，一切都不在掌控之中，走到哪算到哪，就連拖延也是浪漫天性的延伸。

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關鍵字：

星座, 運勢, 拖延, 遲到, 生活, 水瓶座, 雙魚座, 處女座
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