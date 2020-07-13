12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

▲12生肖整體運勢，屬蛇貴人吉星加分。（圖／翻攝自pixabay）

2020你走什麼運？續2020年上半年在疫情籠罩、沈潛之後，12生肖下半年如何掌握自我能量與運勢、精彩大翻身？湯鎮瑋老師的《2020財寶鼠來開運農民曆》表示：整體而言2020年若能保持中立柔順者，可以得到群眾支持並脫穎而出；想要求財富需先建立誠信、良好的口碑，實力與努力兼具，高情商、高耐力者能在職場上嶄露頭角。

已婚男性朋友更需深耕自己的身口意，珍惜另一半與家庭，夫妻情侶間互住互利；外遇桃花等問題今年更需注意，若是互相拖累，恐將離散、失勢、損財黯然收場。

十二生肖全年度整體運勢排行榜



第一名：蛇（破繭而出，貴人吉星加分）



事業★★★★★

愛情★★★

財運★★★★★

健康★★★★

屬「蛇」的朋友2020年是大躍進的一年！各方面都有破繭而出之勢！由於「龍德」、「紫微」、「玉堂」、「地解」等大吉星加分，還有貴人相助，可謂喜上加喜，即使遇到困難也能迎刃而解！只要懂得趨利避害，根據現況彈性調整，便可收穫豐盛。不過流年同時遇有「暴敗」、「六害」、「天厄」、「六厄」等凶星加臨，象徵有突發性的波折，行運大起大落，必須提防陰溝裡翻船而招惹災禍，謹記「魔鬼藏在細節裡」。

第二名：牛（子丑歲合，運勢穩中求進）



事業★★★★

愛情★★★★

財運★★★★

健康★★

屬「牛」的朋友時運走到子丑相合，2020年堪稱利多之年！擁吉星「歲合」、「陌越」、「太堂」助力，整體來說機遇不少，不論明暗也都容易有貴人相助，無需為是非擔心，也多能把握時機做出對的選擇。不過可別因此得意忘形，無論身處什麼情況下，都應該保持警惕，尤其出現了凶星「病符」、「六害」，特別要留意自己與家人的身體健康，凡事謹慎對待，以防因小失大或樂極生悲。

第三名：猴（歲合時機，努力即見突破）



事業★★★★★

愛情★★★★

財運★★★★

健康★★★

屬「猴」的朋友2020鼠年運逢三合，又有「金匱」、「三台」、「將星」等吉星助力，整體運勢將保持不斷上升的良好態勢，只要生活和工作中的各方面有心並且付出努力，都可以見到相應的突破。然而躲在暗處的「官符」、「飛符」、「五鬼」等凶星也不容小覷，尤其屬猴的朋友聰明自恃，雖能爭取到不少機遇，但也容易有了一點成績之後就沾沾自喜，謹記滿招損、謙受益，行動要積極，態度要謙卑，才不會被小人反咬一口。

2020鼠年12生肖整體運勢一次告訴你！



鼠：太歲坐命，凡事謙和低調



事業★★

愛情★

財運★★

健康★★

今年是十二生肖新一輪的開始，而屬鼠朋友則迎來自己的本命年，即一般俗稱的「犯太歲」之年。犯太歲常被認為是不吉利的事情，實際上，犯太歲雖不一定造成不好的影響，但也不能掉以輕心。受「太歲」、「劍鋒」、「伏尸」等凶星牽制，各方面多有變遷波動，雖有可能面臨前所未有的大挑戰，但也是突破的大好時機。若能因時制宜，凡事謙和低調、不用小聰明，順勢而為還是能有所獲。關鍵時刻會有貴人伸出援手，屆時請以感恩的心接受幫助。

牛：子丑歲合，運勢穩中求進

事業★★★★

愛情★★★★

財運★★★★

健康★★

屬「牛」的朋友時運走到子丑相合，2020年堪稱利多之年！擁吉星「歲合」、「陌越」、「太堂」助力，整體來說機遇不少，不論明暗也都容易有貴人相助，無需為是非擔心，也多能把握時機做出對的選擇。不過可別因此得意忘形，無論身處什麼情況下，都應該保持警惕，尤其出現了凶星「病符」、「六害」，特別要留意自己與家人的身體健康，凡事謹慎對待，以防因小失大或樂極生悲。

虎：循序漸進，莫要急於求成



事業★★

愛情★★

財運★★★

健康★★★

度過去年的運勢鼎盛，屬虎的朋友即使今年行運堪稱穩中求進，仍有好運，但腳步慢了下來的感覺。別貪心，其實在流年命宮沒有吉星入駐的狀況下，只要願意努力耕耘，整體看來還能循序漸進的發展，就要非常知足感恩了！只不過遇到「天狗」、「災煞」、「吊客」等凶星侵擾，各方面易遭小人阻礙，往往半路殺出程咬金來壞事，人際相處上也多口舌是非，平時要多留意細節，最忌急於求成而作違法之事。今年在拓展交友上難免會有人情花費，偶一為之尚可，還是要衡量實際狀況，以免荷包常常見底。

兔：刑犯太歲，逆境也是轉機



事業★★★

愛情★★★★

財運★★

健康★★★

子卯相刑，流年刑犯太歲，加上「卷舌」、「咸池」、「年殺」、「三刑」等煞星作勢，屬兔朋友各方面行運呈現欲振乏力。幸有「天德」、「紅鸞」、「福星」等吉星救援，終能在臨門一腳時扳回一城。本年裡煩惱悠悠，要調整好心態，不可因一時不順就頹廢喪志，更不可急於求進而選擇激烈手段，平常心看待逆境，危機也會是轉機。既有紅鸞星動，又犯咸池桃花，有伴者易受爛桃花折磨，一定要潔身自好。在面對最親近的家人時，別動不動就埋怨或指責，多讚美、多鼓勵，情誼好上加好。

龍：三合佳美，逢凶化吉之順



事業★★★★

愛情★★★

財運★★★★

健康★★★

屬龍朋友承接了去年強運，又遇三合佳美時運，雖然流年命宮吉星僅有「金匱」、「將星」來會，而「白虎」、「披頭」、「飛廉」、「天殺」等凶星又來勢洶洶，今年仍可說是逢凶化吉的順運之年，沒有過大的跌宕起伏。然而生活安逸對好勝心強的龍兒來說，可能並不是件好事；要能居安思危，每個看似平順的境況，背後通常都伴隨著讓人猝不及防的麻煩事，保持敏銳的觀察力，一有不對勁便要追根究底，不可鄉愿。今年對於金錢的管理能力特強，擅於理財，可多關注房產訊息，若手頭有資金，考量後或可置產投資。

蛇「破繭而出，貴人吉星加分

事業★★★★★

愛情★★★

財運★★★★★

健康★★★★

屬「蛇」的朋友2020年是大躍進的一年！各方面都有破繭而出之勢！由於「龍德」、「紫微」、「玉堂」、「地解」等大吉星加分，還有貴人相助，可謂喜上加喜，即使遇到困難也能迎刃而解！只要懂得趨利避害，根據現況彈性調整，便可收穫豐盛。不過流年同時遇有「暴敗」、「六害」、「天厄」、「六厄」等凶星加臨，象徵有突發性的波折，行運大起大落，必須提防陰溝裡翻船而招惹災禍，謹記「魔鬼藏在細節裡」。

馬：安奉太歲，即能化解厄運



事業★

愛情★

財運★★

健康★★

風水輪流轉，今年馬兒逢沖太歲，有「闌干」、「大耗」、「天哭」、「歲殺」、「災殺」、「破碎」等眾多凶星圍繞，整體運勢反覆多變、動盪不安，心理上容易悲觀消極、無所適從。儘管時運不美，但不須慌怕，總的來說，因應歲破凶年之道，在於「宜動不宜靜」，這個「動」說的是能順應時勢而隨時調整心態及方法，態度是積極的，但行動是謹慎的，加上於新春安奉太歲，定能凶中見吉，化解厄運。不妨多自我充實，甚至可以積極爭取外派或出差的機會（但暫不宜更換新工作），拓展視野，累積人脈，為美好的將來預作打算。

羊：害太歲年，可望反敗為勝



事業★★★

愛情★★★

財運★★

健康★★

「子未相害」之故，今年屬羊的朋友流年害太歲而不利，影響程度雖不若沖太歲嚴重，但也夠讓你焦頭爛額了；加上還有「死符」、「年殺」、「咸池」、「小耗」搗蛋，整體行運處於起伏不定的動盪狀態中，凶多於吉，較為辛苦，所以不管做什麼事情都要萬分謹慎。鼓勵屬羊的朋友在這一年要正視性格中的弱點，承認不足才有反敗為勝的機會，天助自助者，「月德」貴人星也會即時發揮助力。不宜進行資金過大的投資，即使是小金額理財，也要在進場之前先諮詢過專業人士再做決定。健康運除了要多關注身體狀況，提高警惕心，一旦感覺不適就要立刻前往醫院檢查；也要自我調適，不宜執著於生活或者工作中的煩心事。

猴：歲合時機，努力即見突破

事業★★★★★

愛情★★★★

財運★★★★

健康★★★

屬「猴」的朋友2020鼠年運逢三合，又有「金匱」、「三台」、「將星」等吉星助力，整體運勢將保持不斷上升的良好態勢，只要生活和工作中的各方面有心並且付出努力，都可以見到相應的突破。然而躲在暗處的「官符」、「飛符」、「五鬼」等凶星也不容小覷，尤其屬猴的朋友聰明自恃，雖能爭取到不少機遇，但也容易有了一點成績之後就沾沾自喜，謹記滿招損、謙受益，行動要積極，態度要謙卑，才不會被小人反咬一口。

雞：子酉相破，運程吉凶參半



事業★★

愛情★★★★

財運★★★

健康★★

流年呈現「子酉相破」之勢，以及「六厄」、「六害」、「貫索」、「勾絞」、「卒暴」等諸多凶星攪局，運程吉凶參半。破太歲的衝擊力較小，但也不能輕忽，容易導致收入不穩定、人際關係出現問題、有是非口舌纏繞、感情上容易遇變數等等。還好仍有吉星「太陰」與「天喜」助陣。今年將重點放在積累人脈，尤其對於陷入困難的朋友，務必要即時援助，此舉也會利益到未來的自己。今年有代表女性的貴人星「太陰」入宮，代表事業上易得到女性貴人的鼎力幫助，若長官同事客戶多以女性為主，或可多開發女性相關商品的市場，發展更有利。

狗：穩中求進，留意家中老小



事業★★★

愛情★★★

財運★★★

健康★★★

「解神」、「八座」、「天解」吉星坐命，整體運勢堪稱理想，有許多發展空間，可按照自己喜歡的生活和工作節奏，朝著既定的目標前進。然而即使身處安逸境地，也要樹立危機意識，否則會讓凶星「羊刃」、「浮沉」、「喪門」、「地喪」、「災殺」等有機可乘。尤其沖犯「喪門」星，代表有犯喪戴孝之險，宜減少或避免參與紅白二事，留意家中老小的健康，多一分照顧，就能少一分擔心。今年也容易買東西不手軟，雖然人際關系需要大方付出，但也不能當起冤大頭。健康運勢遇「喪門」、「地喪」作威，影響心神不寧，切勿長久抑鬱於心，以免無形中病痛更加折磨。

豬：太陽照命，運勢吉祥回升



事業★★★★

愛情★★

財運★★★★

健康★★★

福氣滿滿的屬豬朋友終於可以向灰頭土臉的本命年說再見！今年整體運勢逐漸回升中，即使有「天空」、「年殺」、「咸池」、「晦氣」等煞星聚集，但也有「太陽」大吉星照命，大利各方吉神，可逢凶化吉，轉禍為祥，過去楣運之事可望有所化解，正當光明之事都很容易成功，是個氣勢蓬勃的吉祥年。不過很多事情會有計劃趕不上變化的感受，學會隨機應變的本事，才能夠穩妥面對今年的挑戰。今年事業發展大好，得心應手，且想法較為活躍，只要能腳踏實地行動，定能創造佳績，進而獲得公司器重提拔。不過女性朋友要留意的是，儘管職場表現不凡，但在男性當權的職場，宜以柔制剛，凡事先讓三分，以退為進為上策。

★書名：2020財寶鼠來開運農民曆：阿湯哥告訴您12生肖趨吉避凶策略，讓您避煞招財、旺桃花家運！

★作者： 湯鎮瑋

★出版品牌：人類智庫

★出版日期：2019年11月7日

★定價：新台幣380元