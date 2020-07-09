玄彬又更壯了！太平洋寬肩再升級、胸肌和手臂快把衣服撐爆

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@benchtm

韓男星玄彬在出演《愛的迫降》後代言接到手軟，從洗髮精廣告到居家用品廣告，已讓粉絲們心臟爆擊無數次，近日又再釋出為菲律賓當地知名服裝品牌「BENCH／」拍攝的全新形象，可以發現那堪稱極品的太平洋寬肩又更升級了，厚實胸肌和結實的手臂在合身T恤下幾乎要爆出來！

原本在海外就頗有名氣的玄彬，因以《愛的迫降》中利正赫一角讓全球觀眾都得了「玄彬病」，現在在菲律賓更是家喻戶曉的巨星。玄彬這次代言菲律賓時裝品牌BENCH／，其實早在去年就開始計畫，卻因為疫情關係而不斷推遲，終於在7月正式釋出，品牌更表示，玄彬正是疫情下大家最需要的，只要能帶來微笑，就是給粉絲們最棒的禮物。

許多眼尖的網友們發現，玄彬的身材似乎比以往更壯、更厚實，從這組照片中玄彬的體態不難看出端倪，不只是肩膀看起來更寬，手臂也變得更加粗壯，胸肌線條儘管在衣服底下依然清晰可見，原來是因為在拍攝《愛的迫降》時，玄彬希望自己能夠更融入角色，想要營造出「可靠」的感覺，所以積極在健身增肌，且結束拍攝後也沒有停止運動習慣，才能夠以37歲之姿晉升肌肉男神的行列。

玄彬如同柱子一般的身高，讓他成為不折不扣的衣架子，基本上穿什麼都好看，他也在訪問時提到，喜歡輕便、能簡單搭配的衣服，而且更喜歡舒適而不是時髦。像是形象照中玄彬穿上簡約的英文字母T恤、牛仔外套、或是條紋衫，再普通、平常不過的設計，在男神身上看起來就是特別時髦，也難怪玄彬在意服裝的舒適度勝過時尚感。

與玄彬搭擋演出《愛的迫降》的孫藝珍，同樣是近期品牌代言最夯的人選之一，所屬經紀公司日前釋出了孫藝珍拍攝多個廣告的幕後花絮，讓她不科學的凍齡美貌，以及維持得相當完美的體態，又再度成為討論話題。

►玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真 手拿蓮蓬頭也能這麼帥！



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