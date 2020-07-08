【有獎】Swatch大果凍錶夏天必戴！透明盤＋亮彩細節　男女都被吸引

▲大陸饒舌新星Lexie劉柏辛示範Swatch Big Bold Jelly橘色款腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日無論是觸感或視覺都講究涼感，時尚腕錶跟著換上予人輕盈感受的透明感設計，再於細節處裝飾明亮色彩，展現青春活力。Swatch正是指標性品牌，擁有驚人大錶徑47mm的Big Bold系列，今夏推出透明錶盤搭半透明矽膠錶帶的Jelly腕錶，以及應用太陽光譜錶鏡的Spectrum系列達到更炫目的效果。

▲Swatch Big Bold Jelly腕錶有多色可供選擇，單只3,450元。

▲Swatch Big Bold Spectrum湛藍品味腕錶（左）與粉嫩情懷腕錶，各3,600元。



Swatch以太陽折射光芒為靈感創作Big Bold Spectrum系列，透過湛藍配螢光粉紅、火紅搭螢光亮藍、粉紫與螢光草綠的面盤與指針組合，展現強烈的對比風格；相較之下Big Bold Jelly腕錶屬於小清新，以透明感錶殼配上純色時針與指標，除了經典的黑與白，增加橘、黃、藍、綠點綴的款式，是男、女都能好搭配的款式。

▲G-SHOCK換透明新裝，雙顯的GA-110系列單只4,300元，方形DW-5600LS系列單只3,600元。（圖／CASIO提供，以下同）



向來陽剛的G-SHOCK今夏也為超人氣錶款換上半透明螢光新裝，指針與液晶雙顯設計的GA-110系列推出透灰外殼搭配艷橘內殼GA-110LS-1A、透白外殼搭配螢光黃內殼設計的GA-110LS-7A腕錶；方形的DW-5600LS系列則採用水藍或透白錶殼，搭配漸層黃綠與橘紅金屬面盤設計，明亮配色洋溢夏日氣息。

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