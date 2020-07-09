風向欠睡眠、水向總是想太多！12星座「吃的營養輔助品」推薦

▲除了均衡攝取飲食，定時補充營養輔助品是必須。（圖／翻攝自IG/dhc_jp_officail、Unsplash)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

2020年已過一半，回顧疫情緊張的上半年，無論是生活作息或工作環境皆發生巨大的改變。為了迎接2020下半年，12星座需要持續備戰以良好的健康狀態面對接下來的各種挑戰。依照下半年星座健康運勢，幫你找到最適合的營養輔助品。

火象星座（白羊座、獅子座、射手座）

→面子顧好 人氣飆漲

下半年對於火象星座來說，可是人緣桃花朵朵開的時機，在愛情或人際關係上都有好的緣份，因此在2020下半年火象星座首重顧好顏面，打造好的第一印象抓住培養人脈的好時機！

▲ORBIS 甜心葉酸&鐵錠，60g，300元。

風象星座(雙子座、天秤座、水瓶座)

→江湖上走 睡眠要有

下半年風象星座無論事業或家庭都忙的團團轉，容易出現白天緊盯螢幕、晚上壓力爆表輾轉難眠的情形。首選護眼營養保健品，同時提升睡眠品質讓你一覺到天亮。

▲活沛多 好眠三益菌 ，30包，790元。

▲DHC 金盞花萃取物葉黃素，30日份，490元。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

→加速排空 消化暢通

土象星座下半年消化道容易亮紅燈，不僅飲食要清淡適量為宜，更要注意身體發出的生理警訊，因此新陳代謝是土象星座下半年的健康運勢關鍵字。補足蔬菜纖維質啟動一天新陳代謝，無法割捨手搖飲料，建議搭配抑制熱量吸收的輔助品，就不需擔心體重爆走。

▲FANCL 甘藍青汁，30包，1,450元。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

→生活不太平 內心要鎮定

水象星座下半年的生活中總會有一些磕磕絆絆小插曲，引起內心的無名火、失落、亢奮、急躁等等情緒，難免言行舉止受影響。情緒不穩定，生理也容易受到影響，因此水象星座的朋友下半年切勿感情用事、衝動行事，尤其在炎熱的酷暑，更要鎮定自持。

▲活沛多 綠蜂膠苦瓜膠囊，60顆，490元。