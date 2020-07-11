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BABY-G海灘風錶戴出少女味　2600元入手夢幻色

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▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G推出全新80年代彩色系列，重現1980年代美國西岸的海灘風情特色。（圖／Baby-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏天讓人有想往海邊跑的衝動，不能立刻成行，就戴上海洋風的腕錶與飾品滿足一下度假的慾望吧！BABY-G將海灘風情直接印在錶盤上，配上夢幻色調，戴上立刻減齡；Pandora則邀代言人、以《怪奇物語》走紅的女星米莉芭比布朗 （Millie Bobby Brown）設計Pandora Me系列吊飾，靈感源自她夏日的美好回憶。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G復古感的BGD-560與BGD570為基礎錶款，推出4色款式。

▲▼BABY-G 。（圖／公關照）▲▼BABY-G 。（圖／公關照）
▲BABY-G黃色BGD-560BC-9腕錶（左）2,600元，粉紅色BGD-570BC-4腕錶2,600元。
 

海灘風的BABY-G以1980年代美國西岸的海灘為主題，選用BGD-560與BGD570為基礎錶款，推出80年代彩色系列，分別有白、黃、粉綠、粉紅色4款，錶盤印有棕櫚樹與夕陽西下的美麗暮色，不僅洋溢復古感，還展現少女味，戴上青春洋溢。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲女星米莉芭比布朗示範她為Pandora設計的Pandora Me飾品。（圖／Pandora提供，以下同）

Pandora則找來真正的少女、16歲的女星米莉芭比布朗設計Pandora Me系列吊飾，她表示：「我所挑選的象徵符號，都代表最令我喜歡的夏日片段及事物，每一款對我而言都承載著有趣的回憶或特別的意義。」她選擇將海星、鳳梨、紅鶴、海浪與海龜帶入設計，海邊度假的點點滴滴，全串在項鍊或手鍊上。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora Me我的金黃鳳梨（左起）、粉紅海星、湛藍海鯨、藍色海浪吊飾、各880元。

關鍵字：

BABY-G, Pandora
fashion.net

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