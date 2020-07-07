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網友狂推、熱賣第一的「發光凝凍」再升級！加送超可愛薄荷綠托特包

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▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／記者張毓容攝）

▲碧兒泉保濕熱賣第一的「水光草保濕凝凍」，7月成分升級新上市。（圖／記者張毓容攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

說到碧兒泉的明星商品，除了大名鼎鼎的日夜奇蹟水，「水光保濕系列」也擁有大批愛用粉絲，尤其是被稱為「發光凝凍」的水光草保濕凝凍，更是碧兒泉保濕產品銷售第一的高人氣神品。今年7月，碧兒泉推出成分再升級的全新水光草凝凍，除了原先就有的超強保濕力，修護效果更提升，且上市期間還有「買1送4」的超划算活動，鐵粉們快跟上！

▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／記者張毓容攝）

▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／記者張毓容攝）

▲碧兒泉 水光草保濕凝凍，50ml，NT$1,750。

2018年一推出就引起網路熱議不斷的碧兒泉「水光草保濕系列」，其明星成分「保濕水光草精華」萃取自擁有豐沛保濕力的水光草，有效保濕不漏水，更能促進肌膚傳水，且富含維生素A和C，能肌膚更透亮發光。

搭配5000公升的活泉水「保濕水精華」，能持續長時間不間斷補水，讓肌膚充滿水份更滑嫩。而有如果凍般輕盈Q彈的凝凍質地，可薄擦清爽保濕，也可厚敷改善乾燥脫皮，還能當作晚安面膜使用，使用法超多元。

▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／記者張毓容攝）

▲上市期間更有「買1送4」歡慶活動，粉嫩嫩的水光奶綠凍托特包超吸睛。

碧兒泉更同步推出揪甘心的「買1送4」上市歡慶活動，自7/8上市日起，於全台專櫃購買「水光草保濕凝凍」，即可免費獲得包含黑膜力修護發亮面膜15ml、水光保濕精華5ml、粉保濕-粉綠粉亮保濕露5ml的「發光三件組」，和只送不賣的獨家「水光奶綠凍潮流托特包」。


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▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白無油清爽凝凍，50ml，NT$1,350。

男生、油皮肌都愛用的冰河醣蛋白無油清爽凝凍，運用獨家「冰河醣蛋白」保濕成份結合「智慧型抗油光科技」讓肌膚在補水同時也能達到鎖水效果，並能調節油脂分泌，達到油水平衡。清爽的無油水感質地搭配「薄荷醇」成份，輕鬆好吸收，更給予肌膚冰涼感受。

▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／品牌提供）
▲ANNA SUI 銀耳保濕凝凍，30ml，NT$1,550。

ANNA SUI今年推出的「芍藥植萃保養系列」中，有一款添加銀耳萃取的濃密型水潤凝凍，結合柔膚油及潤膚油的雙重美膚油配方，以水包油科技讓質地更親膚好吸收，一抹保水Q彈，就像敷上保溼面膜，有潤澤感但不黏膩。

▲熱賣第一的發光凝凍再升級　買1送4。（圖／品牌提供）

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml，NT$5,800。

黑玫瑰系列以頂級珍稀巴卡拉黑玫瑰萃取，結合創新水凝轉換科技，一接觸肌膚即爆破如水滴精露，迅速被肌膚吸收，清涼水感精露中更富含滿滿植物活性養分，清新舒適不黏膩，可長效維持肌膚清爽水嫩。

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關鍵字：

美妝, 保養, 護膚, 碧兒泉, Biotherm, 保濕, 水光草, 凝凍, 發光凝凍
fashion.net

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