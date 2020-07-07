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CHANEL秋冬高訂變搖滾！「煙煤灰」斜紋軟呢發光，背後靈感是他

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▲香奈兒（CHANEL）2020/21秋冬高級訂製服系列剛落幕。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2020/21秋冬高級訂製服系列於今（7日）晚間6點採取直播方式登場，此次創作靈感汲取自永遠的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），多達30款造型輪番上陣，注入閃亮華麗的服飾珠寶配件，宛如19世紀復古女郎化作一般華美，卻帶有濃厚「浪漫搖滾風」。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒秋冬高級訂製服系列靈感取自卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），與巴黎劇院有呼應。（圖／品牌提供）

香奈兒秋冬高級訂製服系列稍早揭開序幕，疫情尚未平息，轉由通過直播方式進行，在Mikael Jansson掌鏡拍攝下，多達30款造型接連登場相當精彩。藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）表示：「此系列的創作靈感汲取自卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）多過於嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel）。卡爾會去巴黎劇院 （Le Palace)，他會陪同這群非常有品味、精心打扮、同時個性異於常人的獨特女性一起前往。」

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲「斜紋軟呢」元素，通過手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成，頗有帶有搖滾浪漫意味。（圖／品牌提供）

一眼望去可見本季風格精簡華麗，靈感也取自香奈兒女士成長地奧巴辛（Aubazine）修道院，因此多用經典黑、白、灰色調帶出女性的從容美感，黑色與煙煤灰的底色，在些許的粉紅襯托下展現華美氣息。當然，時尚迷最期待的「斜紋軟呢」元素，通過手繪蕾絲與銀色條紋緞帶織成，讓短版波麗露外套更顯華麗。腰身縐摺設計宛如腰封般的一款外套，搭配褲腳收窄的黑色麂皮靴筒版長褲，完全就是搖滾浪漫主義的極致展現，也是本季一大亮點。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲如同鑽石般的辮飾裝飾於洋裝、百褶裙之上。（圖／品牌提供）

浪漫之餘又宛如19世紀畫作中脫逃而出的女主角，如同鑽石般的辮飾裝飾於墨黑色褲裝，收腰短洋裝、花冠摺裙，還有長洋裝之上。維吉妮維婭認為高級訂製服的根本精神就是浪漫，呈現出繁複精緻且優雅洗鍊，徹底顛覆過往創作。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 202021 , Cruise , 秋冬, 高級訂製服, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld
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