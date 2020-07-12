男生也會缺乏安全感！女孩們要試著養成這5個小習慣，感情會更好

編輯／JJ 圖／翻攝自《The King：永遠的君主》劇照

大家都知道女孩子容易缺乏安全感，總是叮嚀男生們要怎麼做才能顧慮到女生的感受，雖然可能表面上看不太出來，但男生其實也是會缺乏安全感的，就算他不說，女孩們也要試著主動養成以下這些小習慣，才能讓彼此談場互相信任、沒有猜忌的戀愛。

＃不要隨便提分手

請不要當個小題大作的女生，遇到問題就以分手當作威脅，即使真的是對方的錯，兩個人的問題也要盡量用理性去解決，動不動就提分手，容易讓對方精神疲乏，也會對感情產生疑慮。

＃沒接到訊息時，記得主動告知原因

忙碌的生活難免會有漏接另一半電話、很久才回訊息的時候，當自己錯過聯繫時，記得要主動告訴對方原因，不要讓對方怕自己管太多而獨自在心裡猜想，讓他知道你是不會忘記他的。

＃開心、難過的事情都要記得分享

雖然說老是和另一半抱怨人生，容易把太多負能量灌注在對方身上，但也不是說只能分享快樂的事情，因為真正愛你的人對於你的大小事都想了解，開心時分享喜悅，難過時也要懂得依靠對方。

＃和異性的界線要分明

女生總是特別在意男友與身邊異性的相處，相同的，男生當然也會吃醋、也會感到不安，但不一定會坦白說出來，所以女孩們要記得自己拿捏好與其他異性相處的模式，讓另一半能感到安心。

＃適時的求助並給予讚賞

大部分的男生都是屬於愛面子的動物，適時的和他們求助，並且不吝給予大力的讚賞，能讓男生感到自己不可或缺的地位，不只提升自信，也會想更加好好照顧你。