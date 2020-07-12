fb ig video ETtoday search mobile

男生也會缺乏安全感！女孩們要試著養成這5個小習慣，感情會更好

>

編輯／JJ　圖／翻攝自《The King：永遠的君主》劇照

大家都知道女孩子容易缺乏安全感，總是叮嚀男生們要怎麼做才能顧慮到女生的感受，雖然可能表面上看不太出來，但男生其實也是會缺乏安全感的，就算他不說，女孩們也要試著主動養成以下這些小習慣，才能讓彼此談場互相信任、沒有猜忌的戀愛。

▲男生安全感。（圖／翻攝自《The King永遠的君主》）

＃不要隨便提分手

請不要當個小題大作的女生，遇到問題就以分手當作威脅，即使真的是對方的錯，兩個人的問題也要盡量用理性去解決，動不動就提分手，容易讓對方精神疲乏，也會對感情產生疑慮。

＃沒接到訊息時，記得主動告知原因

忙碌的生活難免會有漏接另一半電話、很久才回訊息的時候，當自己錯過聯繫時，記得要主動告訴對方原因，不要讓對方怕自己管太多而獨自在心裡猜想，讓他知道你是不會忘記他的。

▲男生安全感。（圖／翻攝自《The King永遠的君主》）

＃開心、難過的事情都要記得分享

雖然說老是和另一半抱怨人生，容易把太多負能量灌注在對方身上，但也不是說只能分享快樂的事情，因為真正愛你的人對於你的大小事都想了解，開心時分享喜悅，難過時也要懂得依靠對方。

＃和異性的界線要分明

女生總是特別在意男友與身邊異性的相處，相同的，男生當然也會吃醋、也會感到不安，但不一定會坦白說出來，所以女孩們要記得自己拿捏好與其他異性相處的模式，讓另一半能感到安心。

▲男生安全感。（圖／翻攝自《The King永遠的君主》）

＃適時的求助並給予讚賞

大部分的男生都是屬於愛面子的動物，適時的和他們求助，並且不吝給予大力的讚賞，能讓男生感到自己不可或缺的地位，不只提升自信，也會想更加好好照顧你。

▲男生安全感。（圖／翻攝自《The King永遠的君主》）

關鍵字：

男女, 感情, 安全感, 缺乏安全感, 不安, 吃醋, 男生
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減！黑西裝上身帥到認不出

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

奧斯塔羅12星座一周運勢0713-0719　處女開銷太多、天蠍強烈自信心受人矚目

約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭

約會時容易犯下的4個錯誤　讓男生萌生「我不喜歡這女人」的念頭

泫雅背小香流浪包跟男友出遊　隨便拍都像時尚大片 丸子頭是大忌！夏季「4種髮型」超危險，小心頭臭找上門 威爾史密斯女兒成運動品牌全球代言人！「神複製老爸」氣場無敵 「氣炸鍋」原價破萬元下殺2890元再優惠！夏天進廚房不流汗　還能減油80% 有黑眼圈皮膚再好也沒用　5種食物少吃避免鼻過敏 「神級卸妝膏」送爆水面膜！1630元➔980元　懶女孩超愛，還能養出小V臉 學Jessica用「野餐格」裝嫩！四招假日心機穿搭　75%男友都招架不住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面