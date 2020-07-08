fb ig video ETtoday search mobile

帶著「草莓牛奶色」迷你氣泡水機去野餐　還能救回「沒氣的可樂」

>

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

▲drinkmate最新「迷你版」氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

炎炎夏日最想來喝個氣泡飲，美國氣泡水機品牌drinkmate近期在台推出「迷你版」，全機約僅手提電腦一半大小，高度僅24公分，連出外野餐都能帶著走，氣泡水瓶採寬瓶口設計，可放入水果片或香草，打出加味氣泡飲，此外連氣泡消失的可樂，也可「重新灌氣」恢復原本的口感，新品優惠期間除機身外加上2瓶灌氣鋼瓶，原價5,280元，特價3,280元。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

台灣氣泡水商機2019年已飆破10億元大關，約為2016年的13倍，除了各家飲料品牌紛紛推出氣泡飲之外，許多民眾也喜歡在家使用氣泡水機，drinkmate在台推出最新美型G258 Mini版本，限定的粉紅與白色機身「草莓牛奶」與「奶油白」，無論擺在客廳或廚房都很合適。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

drinkmate較特殊的設計是採用寬瓶口，讓使用者可在瓶中直接加料，清洗時也更加方便，另號稱有專利噴頭設計，可適用任何非氣泡飲品，如含糖飲料、果汁、茶品等，此外酒精濃度低於20度的梅酒、紅酒、白酒等酒品也可適用，其他如可樂、啤酒等若氣泡消失，還能讓氣泡重新灌入還原恢復口感。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

使用者只要在打氣至飲料後，於旋開瓶蓋前先進行洩壓，等聽到洩氣聲響靜置1、2分鐘後，便可安全打開瓶蓋飲用，充氣鋼瓶容量為175克，約可充氣60次，製作約30杯氣泡飲品，氣瓶使用完畢後可從官方LINE申請到府收換，2瓶充氣瓶更新費用約700元。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

另款知名氣泡水機sodastream，也在近期推出與LINE FRIENDS合作的10週年限量款紀念氣泡水機以及專用水瓶，超萌的熊大、兔兔都出現在氣泡水機上，讓夏日感覺更療癒了！其機身採用SPIRIT系列搭配多款BROWN & FRIENDS貼紙組，還有LINE可愛角色的500ML小瓶身專用水瓶，7／10前開放預購，售價4,500元。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

關鍵字：

氣泡水, 氣泡水機, drinkmate, G258 Mini, LINE FRIENDS, sodastream
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了

超嚴重「拖延症末期」星座Top 3 ！佛系水瓶才第二、冠軍治不了

懶人包／6大連鎖咖啡振興券優惠　「買3千送3千」、「買一送一」全在這

懶人包／6大連鎖咖啡振興券優惠　「買3千送3千」、「買一送一」全在這

劉嘉玲豪邁抬腿秀Dior夯鞋　姿勢醜爆忘了女星形象

劉嘉玲豪邁抬腿秀Dior夯鞋　姿勢醜爆忘了女星形象

學主子伸懶腰竟能瘦身？日本爆紅「貓式減肥法」　3步驟一個月就見效 只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推　爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚 勞力士黑水鬼、AP皇家橡樹有「平價替代款」　只花千元就能買到 12星座7月運勢！射手改變髮型幫人際加分、牡羊工作能量爆發 摩洛哥優油超狂特價799元！護髮神油用途超乎想像　原來洗頭時也能用 史上最狂回饋！　新光三越實體振興券「買3千送1千」　刷卡滿3千送300賺超大 太Q了！UNIQLO最新哆啦A夢聯名主打「親子裝」 　媽媽們必須買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面