帶著「草莓牛奶色」迷你氣泡水機去野餐　還能救回「沒氣的可樂」

▲drinkmate最新「迷你版」氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

炎炎夏日最想來喝個氣泡飲，美國氣泡水機品牌drinkmate近期在台推出「迷你版」，全機約僅手提電腦一半大小，高度僅24公分，連出外野餐都能帶著走，氣泡水瓶採寬瓶口設計，可放入水果片或香草，打出加味氣泡飲，此外連氣泡消失的可樂，也可「重新灌氣」恢復原本的口感，新品優惠期間除機身外加上2瓶灌氣鋼瓶，原價5,280元，特價3,280元。

台灣氣泡水商機2019年已飆破10億元大關，約為2016年的13倍，除了各家飲料品牌紛紛推出氣泡飲之外，許多民眾也喜歡在家使用氣泡水機，drinkmate在台推出最新美型G258 Mini版本，限定的粉紅與白色機身「草莓牛奶」與「奶油白」，無論擺在客廳或廚房都很合適。

drinkmate較特殊的設計是採用寬瓶口，讓使用者可在瓶中直接加料，清洗時也更加方便，另號稱有專利噴頭設計，可適用任何非氣泡飲品，如含糖飲料、果汁、茶品等，此外酒精濃度低於20度的梅酒、紅酒、白酒等酒品也可適用，其他如可樂、啤酒等若氣泡消失，還能讓氣泡重新灌入還原恢復口感。

使用者只要在打氣至飲料後，於旋開瓶蓋前先進行洩壓，等聽到洩氣聲響靜置1、2分鐘後，便可安全打開瓶蓋飲用，充氣鋼瓶容量為175克，約可充氣60次，製作約30杯氣泡飲品，氣瓶使用完畢後可從官方LINE申請到府收換，2瓶充氣瓶更新費用約700元。

另款知名氣泡水機sodastream，也在近期推出與LINE FRIENDS合作的10週年限量款紀念氣泡水機以及專用水瓶，超萌的熊大、兔兔都出現在氣泡水機上，讓夏日感覺更療癒了！其機身採用SPIRIT系列搭配多款BROWN & FRIENDS貼紙組，還有LINE可愛角色的500ML小瓶身專用水瓶，7／10前開放預購，售價4,500元。