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香蕉＋牛奶簡單吃還助減肥　2時段喝最有感

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▲▼香蕉。（圖／免費圖庫pixels）

▲香蕉加上牛奶趁兩個時機喝，能幫助減肥。（圖／pixabay）

編輯／借借

夏季水果盛產，包括香蕉鳳梨在市場上經濟又實惠，有營養師推薦一週喝3次香蕉牛奶，不但含有多種維他命、纖維素與抗疲勞因子，選對時間喝還能幫助減肥，補充活力又能更輕盈。

營養師尤偉銘表示，減肥最重要的就是減少熱量攝取，有時候上班族起床通勤時間來不及準備，亂吃外食或隨便吃飽，反而容易變胖又不營養，建議可以用香蕉牛奶取代早餐，因為香蕉含有豐富纖維與碳水化合物，牛奶也有足夠蛋白質，容易飽又不易餓，也有營養。

▲香蕉牛奶。（圖／pixabay）

▲便宜又好製作，只要掌握2時機喝更健康。（圖／pixabay）

而平常有運動習慣的民眾，建議在運動後1個小時補充香蕉牛奶，來修復肌肉，1根香蕉搭配240ml牛奶，正好是碳水化合物與蛋白質的3：1黃金比例，適合修補肌肉組織，此時再去吃正餐，也可以避免吃得過量。

但要注意，正餐吃完後攝取香蕉牛奶，反而有可能發胖，千萬不要把它當做飯後點心，此外，因含有高鉀、高磷的成分，若腎臟有疾病、急性腹瀉、乳糖不耐症者，都不適宜飲用。而製作香蕉牛奶時也不宜加入太多的糖。

▲香蕉牛奶。（圖／pixabay）

▲若家中沒果汁機，吃穀片時加入香蕉也有同樣效果。（圖／pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 代謝, 香蕉牛奶, 時段
fashion.net

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