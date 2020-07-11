5種常見「牙齒美白法」優缺點大解析　椰子油連張柏芝都愛用

編輯／Amanda 圖／翻攝pexels，IG@sachi_fujii_official、@zawachin__0816

很多男生都說喜歡愛笑的女生，笑容不僅能拉近人與人間的距離，還是增加魅力的武器，擁有一口潔白亮麗的牙齒更能為笑容加分，且現在女生對於美麗的追求就連細節都不放過，越來越多人開始重視牙齒美白。快來看看這5種常見的牙齒美白方法你試過幾種，還各有哪些優缺點。

＃用小蘇打粉刷牙



家中隨手可得的小蘇打粉，是不少人居家DIY美白牙齒的選擇，其有輕微的磨蝕作用，用牙刷沾取來刷牙，能幫助清除牙齒表面的污漬、牙垢，讓牙齒恢復潔淨。

小蘇打粉最大的優點就是價錢平實、易取得，但因研磨顆粒較大，容易對牙齒表面造成磨損，之後吃深色食物反而更容易被染色，且小蘇打粉屬於鹼性物質，長期使用會損害琺瑯質、造成敏感，不適宜長期使用。

＃食用果醋漱口



有些人會用蘋果醋等食用果醋來漱口，幫助去除因食物殘留在牙齒上形成的牙垢和污漬。

果醋的優點是可同時改善牙齦腫脹和口氣問題，但因為果醋都屬於偏酸性，容易軟化牙齒的琺瑯質，長期使用下會腐蝕牙齒，使得牙齒容易酸、軟，出現敏感症狀，不少牙醫師都不建議用食醋來美白牙齒。

＃椰子油油拔法



女星張柏芝也分享過的椰子油油拔法，在國外紅了好一陣子，就是先將1～2茶匙的初榨冷壓椰子油含在口中10～15分鐘再吐掉，可以讓牙齒變白，也有殺菌作用。

椰子油所含的中鏈脂肪酸有抗菌、消炎作用，能幫助帶走口腔及牙縫中的細菌，清潔牙齒表面和改善口腔衛生；但缺點是要選用有機、冷壓且非精製的椰子油效果最好，在選購上較有難度，此外，因為油的口感比起水、果醋等來說較為濃厚，不是每個人都能接受。

＃噴砂美白



噴砂美白是現今常見的牙齒美白療程之一，利用高水壓的噴殺雞，將細小的碳酸氫鈉粒子配合強力水柱，可將牙齒表面的牙菌斑、茶漬、咖啡漬及煙垢等污漬去除。

優點是價格在牙齒美白療程中算是比較平易近人，且不是親入性治療，較不傷害牙齒及牙齦軟組織。缺點則是，噴砂美白是利用物理性方式清除牙齒上的沈積物，所以只能恢復牙齒原有顏色，不能將牙齒變得更白，且若是由牙齦炎的人，過程中衝擊到牙肉，會有輕微出血現象，有些人可能會感到痛楚。

＃美白牙膏、漱口水



現在市面上有很多主打美白效果的牙膏和漱口水等牙齒美白清潔產品，這也是最為人熟知的居家美白方式。

美白牙膏和漱口水最大的優點就是居家就能自行操作，方便、實惠又不傷牙齦，可有效幫助去除牙齒表面污垢，並保護牙齒。缺點則是效果有限，若是深層牙漬需要配合美白牙貼才能清除，並要持續使用才能看到潔淨效果，且只能恢復牙齒原色，無法變更白。

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