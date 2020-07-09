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風･Luxury／潘瑋柏愛牌推輕如鈦、硬如鑽新錶　入手價630萬　

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▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM 11-05飛返計時GMT自動上鍊腕錶，約630萬元。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶界有幾個品牌猶如「煉金師」，認真鑽研獨特紋路與色調、輕盈與堅固的新穎材質，備受潘瑋柏、林俊傑、王心凌等明星、名流追捧的Richard Mille便是其一，擁有鈦合金輕盈特性又有鑽石般硬度的金屬陶瓷（Cermet）便是品牌的驕傲，今年推出全新灰色金屬陶瓷打造的RM 11-05飛返計時GMT自動上鍊腕錶，限量140只，價格約630萬元。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM 11-05飛返計時GMT自動上鍊腕錶以全新灰色金屬陶瓷打造。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）
▲透明底蓋顯露RMAC3自動上鍊機芯。

Richard Mille特別強調製作灰色金屬陶瓷的難度，要達到獨有的灰色，歸功於氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化材質的組合，品牌和專精微米技術的IMI集團投入多年時間進行開發，使用創新的瞬閃燒結技術讓不同材質結合卻又各自保留優點，達到輕巧又堅硬的目標，中層錶殼則為Carbon TPT®碳纖維材質，搭配五級鈦合金底蓋和灰色金屬陶瓷錶圈，且複雜功能自動上鍊機芯結構主要也採用鈦合金材質，由內而外都追求輕盈設計。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲結合18K玫瑰金與黑陶瓷材質的AP皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時腕錶44 mm，1,399,000元。

除了嶄新材質，複合材質錶款近幾年蔚為風潮，AP（Audemars Piguet，愛彼錶）引領風潮，新版本皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時腕錶44mm推出18K玫瑰金錶圈搭配黑陶瓷錶殼款式，搭配煙燻灰色面盤，另有兩款煙燻藍、綠面盤搭配同色陶瓷錶圈與黑錶殼的腕錶，共通特色均以招牌的「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾面盤與織紋橡膠錶帶，展現年輕活力；內載3126/3840自動上鍊機芯，動力儲存至少50小時。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時腕錶44 mm煙燻藍腕錶，1,137,000元。（圖／AP提供，以下同）

▲▼ AP 。（圖／公關照）
▲AP皇家橡樹系列離岸型自動上鍊計時腕錶44 mm煙燻綠腕錶，1,137,000元。

關鍵字：

Richard Mille, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 風Luxury
fashion.net

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