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再髒都有解！「3個」清潔方法」讓小白鞋起死回生

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▲▼「3個清潔方法」讓小白鞋起死回生 。（圖／Unsplash）

▲小白鞋清洗有秘訣，學會天天穿新鞋。（圖／Unsplash，以下同)

編輯 / Lily

小白鞋一年四季都能穿，夏季更是出場率激增，搭配短褲或迷你裙隨興套上就超有型！白色雖然百搭實穿，但往往容易弄髒，白鞋一髒就拉低造型分數，要怎麼清洗最簡單確實，以下三個方法參考一下！

▲▼「3個清潔方法」讓小白鞋起死回生 。（圖／Unsplash）

1.用白色牙膏清洗

白色帆布鞋弄很髒先別丟，這時候試試用白色牙膏清潔，洗鞋專家建議在家可用洗衣粉先大致上刷一次，針對難去除的汙垢可用白色牙膏再加強刷拭，清洗乾淨後記得放在通風的地方陰乾，切忌不要拿到太陽底下曬。

▲▼「3個清潔方法」讓小白鞋起死回生 。（圖／Unsplash）

2.衛生紙包裹「增白」

前面有提過，白鞋不要被太陽直曬，需要自然風乾，在此再加碼一個清洗小技巧，當刷完白鞋後，可以用衛生紙把濕鞋子包裹起來，不要拿太薄的衛生紙包覆，挑選一般抽取式面紙，只要是白的就可以。
接著把包了衛生紙的白鞋拿到太陽底下曝曬，等到曬乾後將衛生紙剝下來，你會發現白色帆布鞋增白不少，許多人帆布鞋曬乾邊緣會發黃，就是因為少了這個步驟。

▲▼「3個清潔方法」讓小白鞋起死回生 。（圖／Unsplash）

3.用白色清潔劑刷拭

坊間有許多增白皂，或是潔白專用的去漬產品，其實都能把白鞋洗乾淨，專家建議和一班清潔刷比起，帆布鞋用軟細毛牙刷刷拭更順手，記得要輕輕刷，否則容易損壞。針對陳年髒污或是較難去除的地方可以浸泡一下再刷拭，效果會更好。清潔白鞋其實沒什麼大秘訣，最好的方式就是弄髒了就趕快處理，才不怕髒污留痕。

針對鞋頭或是鞋子邊緣的橡膠材質，可以試著用科技海綿擦拭，一下子就清潔溜溜。

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關鍵字：

帆布鞋, 小白鞋, 清潔, 潔白
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