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從心理學來解夢！4大夢境的潛意識解析　牙齒脫落暗示壓力大

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▲▼夢境心理學看潛意識　掉牙暗示壓力大。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

人的一生會做超過10萬個的夢，而從心理學角度來看，許多夢境都是潛意識的一種暗示，「解夢」或許可以幫助我們了解自己真實的想法和認清現實的處境。來看看看看以下常見的4種夢境你都經歷過嗎？各自又暗示著什麼含意？

1.牙齒脫落

牙齒是人體中較為堅固的器官，在潛意識中象徵著一個人的信念。如果夢到牙齒脫落、破裂或碎掉，通常暗示著：一直堅持的信念被動搖、自信心受到打著或是近期壓力過大，缺少安全感。

▲▼夢境心理學看潛意識　掉牙暗示壓力大。（圖／翻攝unsplash）

2.正被追趕、逃跑中

在夢裡被某些不認識的人或兇猛的動物追趕，甚至是沒見過的奇怪物種或可怕嚇人的怪獸等，都代表你正試圖逃脫或找出路。對應到現實中，可能是你遇到了困境，想要逃避，或是還沒做好準備去面對某些人事物。

▲▼夢境心理學看潛意識　掉牙暗示壓力大。（圖／翻攝unsplash）

3.飛行或漂浮

曾有調查顯示，有70%的人都曾在夢裡有飛行體驗，或不受控制地漂浮在半空中的情景，通常這種夢境暗示，在現實生活中，可能在工作、感情或生活等方面面臨了不小的壓力；剛經歷過一段辛苦的時光，正在逐步放鬆、釋然；或是鼓起勇氣，作出了一個困難的決定。

▲▼夢境心理學看潛意識　掉牙暗示壓力大。（圖／翻攝unsplash）

4.高空墜落或沉入水中

如果夢到從高空墜落或是在水中下沉，都是處在一種讓人無法控制的情境裡，這也暗示著現實中，或許你正處於很嚴峻的困境裡，導致內心焦慮不安；或是正面臨一個影響重大的選擇難關，害怕承擔若選擇錯誤需要承擔的代價。

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關鍵字：

做夢, 夢境, 心理學, 解析, 暗示, 潛意識, 解夢
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