日本女生瘋買的「蜂蜜保養」台灣買得到了！一瓶多效CP值超高

在 Instagram 查看這則貼文 ayaka????MAQUIA公式ブロガー（@ayaka0119v）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 22 日 下午 4:59 張貼

記者張毓容／台北報導

蜂蜜一直都被視為健康與養顏美容的聖品，富含胺基酸、酶、維生素等營養成分，不只是吃喝，連做成保養品都能為肌膚帶來絕佳的保濕滋潤、緊緻等美肌效果。日本保養品牌Blanc Honey去年就以頂級「麥蘆卡蜂蜜」推出化妝水及美容液，多效、快速的美肌效果一推出就引起日本女生瘋買，今年夏天終於引進台灣，不用再找代購了！

▲Blanc Honey 角質調理提亮化妝水，450ml，NT$580。 （圖／品牌提供，以下同）



主打簡單、純淨而受到許多日本OL歡迎的日本美妝保養品牌STELLA SEED，運用蜂蜜界中最頂級的「麥盧卡蜂蜜」推出全新保養品牌「Blanc Honey」，憑藉麥蘆卡蜂蜜擁有高胺基酸、高保濕，還幫助肌膚抗老、抗皺的特性，打造快速又高效的2步驟護膚品「角質調理提亮化妝水」和「極致亮澤美容液」。多效縮時保養的特性搭配清新可愛的文青感瓶身設計，去年一推出就引發討論，加上親實惠的價格，讓日本年輕女孩、小資女都瘋買。

其中，作為保養第一步的「角質調理提亮化妝水」內含AHA天然果酸成分，可軟化並去除造成皮膚暗沉粗糙的不良老舊角質，搭配麥盧卡蜂蜜、保濕胺基酸加速導入，滋潤乾燥肌膚，同時還有可緊緻毛孔的奇異果、洋薊萃取物，讓你用一瓶化妝水同時做到保濕、角質調理和毛孔緊緻。



▲Blanc Honey 極致亮澤美容液，450ml，NT$620。



「極致亮澤美容液」則加入高濃度膠原蛋白，比一般膠原蛋白擁有更高保濕力和滲透力，可有效幫助軟化角質、導入保養成分，並以麥盧卡蜂蜜、保濕胺基酸帶來天然保濕因子，同時為肌膚進行補水和亮澤肌膚，是一瓶就能達成滲透、軟化角質、補水和防護等多種功能的多效美容液。

▲品木宣言 泥娃娃活性碳蜂蜜面膜，50ml，NT$1,350。



不僅日系品牌推蜂蜜護膚品，「面膜專家」Origins品木宣言今年7月也將人氣熱銷「泥娃娃活性碳蜂蜜面膜」成分更新再升級。保留經典成分－有天然黑鑽石之稱的活性碳，如磁鐵般的神奇吸力，深層吸附毛孔內100倍髒污，徹底淨化毛孔，深層清潔，更添加能保濕肌膚的「蜂蜜發酵萃取」，取用來自世界各地的蜂蜜，專為肌膚鎖水保濕所設計的複合蜂蜜配方，讓肌膚擁有光滑細緻的膚觸。

為歡慶泥娃娃活性碳蜂蜜面膜升級新上市，品木宣言更同步推出專櫃限定活動，即日起至7/31活動期間，凡購買任一經典面膜即可加入品木宣言會員（原門檻需消費滿NT$2,800），立即獲得會員入會禮，並享點數雙倍、每月回櫃禮、生日禮等專屬優惠。

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